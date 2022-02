Boris Johnson w Polsce. Spotka się z najważniejszymi politykami, ale nie tylko

Zaledwie wczoraj Agencja Reutera poinformowała o planowanej na dziś (czwartek 10 lutego) wizycie premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona w Polsce. Program wizyty brytyjskiego premiera ma być bardzo napięty.

Boris Johnson w Polsce. Program wizyty

Brytyjski premier ma spotkać się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak poinformował prezydencki minister Jakub Kumoch, „tematy są oczywiste: bezpieczeństwo, Ukraina, znakomita współpraca polsko-brytyjska”. „Wielka Brytania to jeden z naszych najbliższych partnerów i sojuszników w NATO” – podkreślił Kumoch.

O spotkaniu z Borisem Johnsonem poinformował także premier Mateusz Morawiecki.

„Podczas spotkań ze mną i Prezydentem Andrzej Duda będziemy omawiać najważniejsze kwestie europejskie i te związane z bezpieczeństwem Polski, sytuacją na Ukrainie i współpracą w ramach NATO” – napisał premier na Twitterze.

Częścią wizyty brytyjskiego premiera ma być także odwiedzenie brytyjskich żołnierzy. Stu saperów stacjonuje w Polsce w związku z kryzysem migracyjnym przy granicy polsko-białoruskiej.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował na konferencji prasowej, że program wizyty „jest bardzo płynny”. – Ale z tego, co się orientuję pan premier (Johnson) będzie, spotka się prawdopodobnie z brytyjskimi żołnierzami, być może poza Warszawą i na pewno z panem premierem (Morawieckim) — powiedział Jasina.

Wielka Brytania wyśle dodatkowych żołnierzy do Polski

W poniedziałek z wizytą w Londynie przebywał szef polskiego MON Mariusz Błaszczak. Po rozmowach sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace poinformował, że jego kraj wyśle do Polski dodatkowych 350 żołnierzy wojsk inżynieryjnych. – Polska jest jednym z naszych najstarszych sojuszników. Spotykamy się dziś, żeby porozmawiać o tym, co Rosja robi na Ukrainie. Wielka Brytania wyśle do Polski dodatkowych 350 żołnierzy wojsk inżynieryjnych, aby pokazać m. in. naszą solidarność – przekazał Wallace na konferencji prasowej.

Pod koniec stycznia ukraińska BBC poinformowała nieoficjalnie o możliwym sojuszu Wielkiej Brytanii, Polski i Ukrainy. Celem nowego układu miałoby być przeciwstawienie się Rosji i wspólna praca na rzecz przyszłości europejskiego bezpieczeństwa. 1 lutego Morawiecki i Johnson złożyli wizyty w Kijowie.

