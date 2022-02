Rosja reaguje na doniesienia o możliwym ataku. „Histeria w Białym Domu jest większa niż kiedykolwiek”

Według nieoficjalnych doniesień amerykańskich mediów Władimir Putin miał już zakomunikować rosyjskim siłom zbrojnym, że niedługo uderzą na Ukrainę. W piątek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan ostrzegał, że do rosyjskiej inwazji na Ukrainie może dojść jeszcze w czasie trwających Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. – Widzimy oznaki dalszej eskalacji ze strony Rosji wokół Ukrainy (...). Jesteśmy przygotowani na każde działania Rosji. Jeśli Rosja podejmie jakieś działania, to nasza odpowiedź będzie natychmiastowa, a wsparcie dla Ukrainy będzie trwało bez przerwy – zapowiedział Sulivan. Stany Zjednoczone namawiają też swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy.

Rośnie napięcie wokół Ukrainy. Rosja dementuje doniesienia

Do tych doniesień odniosło się w piątek wieczorem rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które zaprzeczyło jakby miało dojść do ataku. – Tylko Stany Zjednoczone są zainteresowane tym konfliktem – oświadczyła rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa. – Histeria w Białym Domu jest większa niż kiedykolwiek. Anglosasi potrzebują wojny. Za każdą cenę. Prowokacje, dezinformacja i groźby to ich ulubione rozwiązanie własnych problemów. Amerykańska maszyna wojskowo-polityczna jest gotowa do ponownego przejścia po ludzkim życiu. Cały świat patrzy na to, jak ujawniają się ich militaryzm i imperialne ambicje – skomentowała przedstawicielka Kremla.

Zacharowa stwierdziła też, że „NATO umacnia swoją obecność w pobliżu granic Rosji i zaostrza sytuację wokół Ukrainy, aby stworzyć pretekst do konfliktu”.

Biden ma rozmawiać z Putinem

Jak podaje CNN, w sobotę prezydent USA Joe Biden ma odbyć rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą. Wcześniej z Władimirem Putinem ma też rozmawiać prezydent Francji Emmanuel Macron.

Czytaj też:

Reuters: USA wyślą kolejne trzy tysiące żołnierzy do Polski