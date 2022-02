Michał Dworczyk martwił się o wybory i „triumf” Zalewskiej i Witek? „U nas ciężka du**”

Przypomnijmy, że w połowie ubiegłego roku media podały, że na prywatną skrzynkę szefa KPRM Michała Dworczyka włamały się niezidentyfikowane osoby. Później Dworczyk potwierdził informację, jednak było to jedyne oficjalne stanowisko w tej sprawie. Następnie do sieci zaczęły wyciekać kompromitujące środowisko PiS maile, których autentyczności nie potwierdzono. Nie jest więc jasne, czy wiadomości publikowane w serwisie Poufna Rozmowa to maile faktycznie wymieniane między ich autorami, czy częściowo lub w całości zmanipulowane treści.

W najnowszym wycieku widzimy wiadomości, które rzekomo mieli wymieniać w 2016 roku Michał Dworczyk i Jan Matkowski. Tematem rozmowy była z kolei kondycja lokalnych struktur, z naciskiem na Dolny Śląsk, który jest oczkiem w głowie Dworczyka. W rzekomej wiadomości widzimy również załącznik pt. Analiza wyborów. Nie znamy jednak zawartości załącznika.

Michał Dworczyk miał pisać: U nas ciężka du**

Z wiadomości wynika, że analiza przedstawia słabe wyniki w lokalnych strukturach PiS. Chodzi o wyniki wyborów samorządowych i biorąc pod uwagę datę wymiany maili, przygotowania do wyborów samorządowych 2018. „U nas ciężka du**… Skóra odwołany z KGHM, Zalewska i Witek triumfują, szykują się na Gwoździa, Sosińskiego i Gabrowskiego. Całkowita defensywa. Potrzebuję taką analizę na moje powiaty – pomożesz?” – miał pytać Matkowskiego Dworczyk.

Nazwiska wymienione w mailu odnoszą się do Anny Zalewskiej (była minister edukacji, dziś europosłanka PiS), czy też marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Pozostali to lokalni działacze PiS na Dolnym Śląsku.

Dalej Dworczyk ma tłumaczyć, co znajduje się w załączonej analizie. „To jest poparcie dla PiS – zestawienie wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. Duda – emanacja PiS w wyborach prezydenckich otrzymuje najwięcej, w sejmowych PiS otrzymuje dużo, a im niżej, tzn. sejm wojewódzki, powiat, gmina – to bardzo słabo, co oznacza, że struktury partii i lokalny PiS są do du**…” – miał się żalić Dworczyk.

Czytaj też:

Wypłynął rzekomy mail Zbigniewa Ziobry. „Jak wiesz jesteśmy lojalni we współpracy z PiS”