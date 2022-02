Brzezinski: W Polsce jest 10 tys. amerykańskich żołnierzy, Polacy są całkowicie bezpieczni

22 lutego Mark Brzezinski oficjalnie objął stanowisko ambasadora USA w Polsce. Dyplomata w rozmowie z Onetem mówił m.in. o napiętych relacjach między Rosją a Ukrainą. – Sytuacja jest cały czas nadzwyczaj dynamiczna. Nie wiemy, co Władimir Putin zamierza dalej zrobić. Wiemy, że rozmaite akcje sabotażowe i różne inne wydarzenia wskazują na stopniowe realizowanie przez niego pewnego planu na Ukrainie. To pogłębia nasze największe obawy, ale jednocześnie mamy nadzieję, że skorzysta z któreś z możliwości, jakie mu otworzyliśmy, by doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania tego kryzysu – stwierdził ambasador.

Ambasador USA w Polsce: Polacy są całkowicie bezpieczni

Syn Zbigniewa Brzezinskiego podkreślił, że obecnie w Polsce stacjonuje prawie 10 tys. żołnierzy amerykańskich. – Zaledwie dwa tygodnie po tym, jak prezydent Biden zapowiedział wzmocnienie naszej obecności wojskowej w Polsce, w waszym kraju wylądowała po raz pierwszy w historii w misji bojowej grupa żołnierzy naszej najbardziej bitnej jednostki — 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Proszę zwrócić uwagę, że zajęło im to nie kilka miesięcy, lecz zaledwie dwa tygodnie od decyzji prezydenta – zaznaczył.

Dyplomata przyznał, że chodząc po warszawskich ulicach jest to dla niego niesamowite uczucie, że w momencie, gdy na wschód od Polski rozwija się taki dramat, Polacy są tak absolutnie bezpieczni. – Ludzie chodzą po ulicach, szkoły i sklepy są otwarte, biznes działa normalnie. To dla mnie osobiście ważne, że Polacy czują się tak bezpiecznie. To dowód na to, że NATO zapewnia bezpieczeństwo swoim członkom. To dowód na to, że zbiorowe bezpieczeństwo działa – mówił.

Mark Brzezinski dziękuje Andrzejowi Dudzie

Mark Brzezinski powiedział również, że podziękował Andrzejowi Dudzie za inicjatywę ustawodawczą w sprawie Izby Dyscyplinarnej i za jego osobisty wkład w rozwiązywanie tego problemu. Wspomniał również o wecie w sprawie lex TVN. – Mamy bardzo jasne stanowisko w kwestii wolności mediów. Wolność mediów jest absolutnym fundamentem demokracji. Na podstawie informacji z mediów ludzie podejmują decyzje polityczne, mając na względzie dobro swoje i swoich rodzin. I jest to coś, w co głęboko wierzymy w Stanach Zjednoczonych – mówił.

– Mam w mojej własnej rodzinie ludzi, którzy byli przedmiotem ogromnej krytyki, gdy zajmowali stanowisko w sprawach politycznych. Bolało mnie bardzo, szczerze mówiąc, jak widziałem, jak są atakowani przez ich własne środowiska polityczne czy dziennikarskie za to, że zajęli stanowisko w jakieś sprawie – dodał nowy ambasador USA w Polsce.

