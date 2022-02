Tusk apeluje do polityków PO o poparcie pomysłu PiS. „Nieważny jest autor”

W piątek 25 lutego zebrał się zarząd Platformy Obywatelskiej. Posiedzenie zwołano w trybie nadzwyczajnym w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. W rozmowach wzięli udział m.in. szef PO Donald Tusk, lider Nowoczesnej Adam Szłapka, a także przewodnicząca Zielonych Urszula Zielińska i szef Inicjatywy Polskiej Dariusz Joński.

Wojna na Ukrainie. Tusk o samotności Ukrainy

– Jesteśmy świadkami i nie chcemy być ofiarami zdarzeń, które zmieniają ład międzynarodowy. To nie jest konflikt, kryzys. To wojna. To zrozumiałe, że dziś Polacy czują się niepewnie. Oczekują od autorytetów nie tylko opisania tej sytuacji, ale przede wszystkim działania na rzecz zapewnienia Polsce bezpieczeństwa – zaznaczył lider PO.

Były premier przyznał, że słowa Wołodymyra Zełenskiego o samotności Ukrainy zabrzmiał dramatycznie. – Słowa szczere do bólu, słowa przywódcy państwa, które stało się ofiarą swojego groźnego sąsiada także dlatego, że nie ma to państwo pełnych gwarancji bezpieczeństwa opisanych traktatami. Prosił niemalże błagał, żeby ten głos wybrzmiał. Nie usłyszał pozytywnej odpowiedzi. I niestety trafnie zdefiniował dzisiejszy dramat Ukrainy: to. jest właśnie samotność – tłumaczył były szef Rady Europejskiej.

Tusk o ustawie o obronie ojczyzny

Podczas spotkania Donald Tusk podkreślił, że Polska jest i będzie częścią wspólnoty Zachodu, a obecnie w naszym kraju nie ma przeciwników w Polsce jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa kraju. Jednocześnie były premier zaapelował o podjęcie współpracy podczas procedowania ustawy o obronie ojczyzny. Posłowie mają się zająć flagowym pomysłem Jarosława Kaczyńskiego na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na 3 marca.

– Nieważny jest autor. Ważne, abyśmy tę ustawę wspólnie przygotowali i abyśmy mogli to przyjąć. Bardzo was proszę, abyśmy wykonali maksimum dobrej pracy dla poprawy tego projektu. Aby to był sygnał dla świata, że w sprawach bezpieczeństwa jesteśmy zjednoczeni – stwierdził Donald Tusk.

