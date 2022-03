Wojna na Ukrainie. Doradca Szymona Hołowni: Rosyjscy żołnierze są zabójcami

Szymon Hołownia rozmawiał na swoim kanale na YouTube ze swoim doradcą gen. Mirosławem Różańskim. Lider Polski 2050 zapytał na początek byłego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych czy to, co dzieje się na Ukrainie jest „tylko” wojną czy już ludobójstwem. Gen. Różański ocenił, że „żołnierzy rosyjskich nic nie usprawiedliwi”, nawet mówienie, że taki był rozkaz Władimira Putina.

– Jako żołnierze nie jesteśmy zwolnieni z tego, żeby myśleć. Są konwencje i przepisy, których trzeba przestrzegać. Wojna kieruje się pewnymi regułami. Dzisiaj Rosjanie nie kierują się żadnymi regułami. Są zabójcami – powiedział doradca Hołowni.

Wojna Rosja – Ukraina. Gen. Mirosław Różański o strzelaniu do ludności cywilnej

Lider Polski 2050 chciał wiedzieć, czy żołnierz może odmówić wykonania rozkazu, który dotyczy „strzelania do bezbronnego człowieka”. Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśniał, że w Polsce istnieją takie przepisy, jeśli rozkaz nakłania do popełnienia przestępstwa. Gen. Różański nie chciał przenosić tego na grunt rosyjski.

Mimo wpadek po stronie Rosji doradca Hołowni przestrzegał przed bagatelizowaniem Kremla. Z drugiej strony stwierdził, że „na Rosję nie trzeba już patrzeć tylko ze strachem”, ale z wojny na Ukrainie należy wyciągnąć wnioski.

Wojna na Ukrainie. Rosja popełniła błędy?

Gen. Różański opowiadał, że jest ze „starej szkoły”, a wówczas podczas planowania działań wojennych zakładało się zarówno najbardziej optymistyczny jak i pesymistyczny wariant. Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych dziwił się, że Rosja postawiła tylko na pierwszą z wymienionych opcji.

Hołownia zauważył, że trwa już 13. dzień wojny na Ukrainie. Polityk dywagował, na czyją stronę przechyliła się szala. Gen. Różański zwrócił uwagę na to, co mówią ukraińscy politycy na czele z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Chodzi o to, że Rosja ma przewagę w powietrzu. – Nie ma sensu ogłaszać strefy zamkniętej dla lotnictwa, jeśli tego nie wyegzekwujemy – podkreślił.

Wojna na Ukrainie. Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych o NATO

Lider Polski 2050 zapytał, co mogą zrobić zwykli obywatele. Dodał, że Polsce grozi kryzys humanitarny. Doradca Hołowni powiedział, że NATO powinno zademonstrować swoją gotowość. Docenił jednak, że głośno mówi się o art. 5 Traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który mówi o kolektywnej obronie w przypadku ataku na jednego z członków NATO.

Gen. Różański powiedział, że spodziewa się prowokacji osób, które będą chciały wykorzystać obecność uchodźców w Polsce. – Państwo w moim przekonaniu chyba nie odrabia lekcji. Trochę sarkastycznie pomyślałem, że byłoby dobrze, gdyby rządzenie krajem oddano w tej chwili wolontariuszom i tym, którzy z taką desperacją chcą pomagać Ukraińcom przekraczającym naszą granicę – stwierdził.

Wojna Rosja – Ukraina. Doradca Szymona Hołowni o tajemnicach w wojsku

Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zaapelował jednak, aby zachować spokój i rozwagę, ale być czujnym. Dodał, że po raz kolejny rządzących trzeba wyręczać. Gen. Różański skrytykował również, że „to, co dzieje się w ostatnim czasie w armii, jest objęte tajemnicą”. Wyznał, że chciałby, aby społeczeństwo dowiedziało się, jakie są realne możliwości Wojska Polskiego.

