Janina Ochojska o „nazizmie w SG”. Schetyna zwraca uwagę na coś innego

Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej pokazała ostatnio nagrania, w których przypomniała o sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Oceniła, że „osoby starające się dotrzeć do Polski z tej strony nie mogą liczyć na dobre traktowanie, w przeciwieństwie do uciekających przed wojną na Ukrainie”. Do wpisu dołączyła film Piotra Czabana. Widać na nim było grupę uchodźców przy drucie kolczastym. Według relacji dziennikarza jedną osobę zabrano do szpitala, resztę wypchnięto do lasu.

„Nie wmawiajcie nam, że na granicy polsko-białoruskiej rodziny z dziećmi są traktowane tak samo jak na polsko-ukraińskiej. Też zostaniecie osądzeni za te zbrodnie, które kojarzą mi się z nazizmem i rasizmem. Możecie donosić na mnie do prokuratury, ja będę mówiła prawdę” – napisała europosłanka. Oznaczyła w poście szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika.

Schetyna o Ochojskiej: Te słowa nie pomagają

Robert Mazurek zacytował fragment tego wpisu w Porannej Rozmowie w RMF FM i zapytał Grzegorza Schetynę, co o tym myśli. – Odnosiłem się już do tego – odpowiedział polityk KO.

– Wypada nam zachować więcej dystansu i racjonalności odnośnie tego, co może pomóc Ukraińcom i Białorusinom, którzy są na Ukrainie i chcą emigrować do Polski – odpowiedział. Jego zdaniem słowa Ochojskiej były „zbyt emocjonalne” i nie pomogą w obliczu wojny na Ukrainie. – Dziś potrzebujemy tego, co wspólne. Janina Ochojska ma doskonałe doświadczenie w pomocy innym potrzebującym, to doświadczenie powinniśmy dzisiaj wykorzystywać, a nie takie cytaty – dodał.

Czytaj też:

Wąsik ostro odpowiedział Ochojskiej: Mi się pani kojarzy z Putinem