Ołena Zełenska opublikowała poruszający wpis na Instagramie. „Nie przyzwyczajajcie się”

„Każdy dzień wojny jest jak życie. Nasze dzieci już przyzwyczaiły się do zasypiania przy dźwiękach wybuchów. Ale błagam was, nie przyzwyczajajcie się do wojny! Ponieważ w XXI wieku Europa nie może przyzwyczajać się do dzieci zasypiających przy dźwiękach bombardowania, nie wiedząc czy będą żywe następnego dnia. Nie możecie przyzwyczajać się do masowych grobów, w które zamieniły się spokojne miasta. Wojna na Ukrainie to wojna na progu waszego domu” – podkreślała Ołena Zełenska. „Pozostańcie po stronie pokoju i ludzkości. Wtedy zwycięstwo Ukrainy będzie waszym zwycięstwem!” – dodawała.

„Kieruję dziś te słowa do Europy i świata, widzów i uczestników wspaniałego spektaklu charytatywnego, międzynarodowego maratonu-koncertu »Save Ukraine«. Cała planeta go słyszała, transmitowano go w ponad 20 krajach. Maraton ściągnął dla Ukrainy cały świat i ukraińskich artystów. Ukraina jest teraz zjednoczona z całym światem” – pisała dalej.

Ołena Zełenska: Dziękuję wszystkim naszym przyjaciołom

Ołena Zełenska podziękowała pierwszym damom z całego świata, które po jej apelu zaczęły szerzyć informację na temat wojennej tragedii Ukrainy i przyjmować ukraińskie dzieci do swoich krajów. „Dziękuję wszystkim naszym przyjaciołom, którzy przyjęli nasz ból jak swój” – podkreślała. Zapewniała, że koncert „Save Ukraine” jest wkładem w zwycięstwo jej kraju, ponieważ pomagał zbierać środki na humanitarne wsparcie Ukrainy. „Podczas takich wydarzeń czujemy szczególnie, że Ukraina walczy teraz o pokój nie tylko dla siebie, ale dla całego świata. To dobrze, że świat to rozumie.

