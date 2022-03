Dmytro Kułeba w Polsce. Spotkał się z premierem Morawieckim

Rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, że podczas spotkania premiera RP z szefem MSZ Ukrainy rozmawiano o kolejnych krokach mogących powstrzymać agresję Rosji: dalszych dostawach wspierających Ukrainę, zwiększeniu sankcji, a w przyszłości międzynarodowym wsparciu dla naszego sąsiada w odbudowie.

Kancelaria Premiera przekazała, że politycy poruszyli też temat dotychczasowych negocjacji pokojowych Rosja–Ukraina w Stambule oraz „kwestię oczekiwań władz ukraińskich w odniesieniu do międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa, w tym stosunków z NATO i UE”

Dmytro Kułeba napisał na Twitterze, że jest wdzięczny Polsce za gościnne przyjęcie uciekających przed wojną Ukraińców. „Polska jest gotowa udzielić Ukrainie większego wsparcia humanitarnego, finansowego i politycznego. Bez wątpienia prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” - dodał.

twitter

Spotkanie szefa MSZ Ukrainy z marszałkami Sejmu i Senatu

W środę po południu szef MSZ Ukrainy spotka się także z marszałek Sejmu Elżbietą Witek oraz z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Elżbieta Witek w ubiegłym tygodniu przesłała nagranie do ukraińskich parlamentarzystów.

– Z każdym dniem rośnie nasz podziw dla waszego heroizmu, odwagi i prawdziwego bohaterstwa. Zaczęliście uczyć cały świat, czym jest patriotyzm i wola walki w obronie wolnej ojczyzny – podkreślała w swoim przesłaniu do ukraińskich deputowanych.

W środę Komisja Europejska poinformowała, że w Polsce odbędzie się wydarzenie Stand up for Ukraine, które podsumuje „szerszą kampanię rozpoczętą przez Komisję Europejską i rząd w Kanadzie we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen”. Współgospodarzem będzie prezydent Andrzej Duda.

twitterCzytaj też:

Dmytro Kułeba: płacenie za gaz w rublach to wspieranie reżimu. Putin sam zmienił warunki umów