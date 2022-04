Terlecki krytykuje pomysł Ziobry. „Nie uważam, żeby to było pożyteczne”

O tym, że relacje między koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy są napięte, nie trzeba nikogo przekonywać. Kolejną okazją do sporu okazał się najnowszy pomysł Solidarnej Polski. Partia Zbigniewa Ziobry domaga się, by Polska wstrzymała lub zmniejszyła składkę członkowską płaconą do Unii Europejskiej. Powód? Polska nie dostała na razie żadnych dotacji z UE na pomoc dla blisko 3 mln uchodźców z Ukrainy.

Jak się okazuje, sceptyczny wobec tej inicjatywy jest PiS. – Mówienie dziś, że zastosujemy jakieś retorsje czy sankcje wobec Unii, za to, że nie chcą pomagać Ukrainie, wydaje się głupim pomysłem. Nie powinniśmy w tej chwili używać takiego argumentu – powiedział w rozmowie z radiową Jedynką Ryszard Terlecki.

Terlecki ostro o Ziobrze i Solidarnej Polsce

Wicemarszałek Sejmu nie szczędził gorzkich słów pod adresem formacji Zbigniewa Ziobry. – Wiemy dobrze, że Solidarna Polska szuka rozmaitych sposobów, żeby odróżniać się od naszej generalnej linii i znajduje różne luki, w które próbuje się wcisnąć i to jest jedna z nich. Nie uważam, żeby to było pożyteczne, by służyło w jakikolwiek sposób polskiemu rządowi, czy Ukrainie i uchodźcom – skomentował polityk partii rządzącej.

Pytany o to, czy Solidarna Polska idzie z prawej flanki coraz ostrzej, Ryszard Terlecki stwierdził, że nie wie, czy to jest prawa flanka, czy raczej głupia flanka. – Taki koncept politycznego działania przyjęła Solidarna Polska, to znaczy, by jakoś nas obejść, od nas się odróżnić, przygotować się do budowy samodzielnej siły politycznej, bo na razie to jest taka partyjka – ocenił. Według polityka PiS przykre jest to, że ludzie, którzy kiedyś byli w jednym środowisku obecnie działają na jego niekorzyść.

Ryszard Terlecki nie wykluczył, że wobec Solidarnej Polski zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje.

