Dwugłos Kaczyńskiego i Kukiza. „Tak, to jest ustalone” i „mam asa w rękawie”

Dziennikarze „Gazety Polskiej” zapytali prezesa Prawa i Sprawiedliwości, czy Kukiz wystartuje z list Zjednoczonej Prawicy. – Już jesteśmy po słowie. Zatem na dziś mogę powiedzieć wprost, że są takie ustalenia – odparł Jarosław Kaczyński. Usłyszał jednak pytanie, dlaczego o przyszłości swojego sojusznika mówi, używając określenia „na dziś”.

– Bardzo lubię Pawła Kukiza, naprawdę. Ale to nie jest tylko polityk, ale też artysta. Świat sztuki lubi czasami zaskakiwać. Choć na razie na współpracę nie narzekam – odpowiedział prezes PiS. „Zjednoczona Prawica z Kukizem i wszystkimi częściami składowymi dzisiejszej koalicji rządzącej?” – dopytywali dalej dziennikarze „GP”. – Tak, to jest ustalone. Porozumieliśmy się w tej sprawie, choć konkretne rokowania jeszcze przed nami – raz jeszcze potwierdził Kaczyński.

Kukiz dla „Wprost”: Mam asa w rękawie

Inaczej o całej sytuacji mówił Paweł Kukiz w rozmowie z „Wprost”. – Nie będę za wszelką cenę zabiegał o wspólną listę z PiS. Jeśli ma być wspólny start, to tylko po to, by dzięki posiadaniu większości sejmowej można było zmienić ordynację z partyjnej na demokratyczną i wprowadzić obligatoryjne referenda. Te konkrety muszą być przed kolejnymi wyborami ustalone, wpisane do programu Zjednoczonej Prawicy i ogłoszone publicznie przed startem. Inaczej nie widzę sensu wspólnej listy – mówił „Wprost” poseł Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 dodawał, że ma „asa w rękawie”.

