Beata Kempa otworzyła biuro Solidarnej Polski w kościele? Jednoznaczna reakcja

„Uroczyste otwarcie biura Solidarnej Polski w Wałbrzychu, w którym uczestniczył również Pan Bogusław Szpytma – Wicewojewoda Dolnośląski. Dziękuję Wszystkim za przybycie i tak ciepłe przyjęcie!” – wpis tej treści opublikowała Beata Kempa na Twitterze. Do postu polityk dodała kilka zdjęć. Na jednym z nich widać europosłankę, która w ręce trzyma duży bukiet biało-czerwonych kwiatów.

Biuro Solidarnej Polski w Wałbrzychu. „Jest w kościele?”

Uwagę internautów przykuł drugi plan fotografii, na której widać krzyż i obraz z Matką Boską. „To biuro jest w kościele?”, „To biuro w konfesjonale czy na plebanii?”, „Piękne biuro. Na zakrystii? Świetny pomysł” – czytamy w komentarzach, z których większość była utrzymana w podobnym tonie.

Te spekulacje podchwycił m.in. portal walbrzych.wyborcza.pl, na którym pojawił się artykuł z następującym tytułem: „Beata Kempa partyjne biuro otworzyła w wałbrzyskim kościele”. Jak się jednak okazuje, doniesienia, które szybko rozpowszechniały się w mediach społecznościowych, nie są prawdziwie.

Beata Kempa reaguje na fake newsa

Spotkanie, które zostało uwiecznione na kilku zdjęciach, miało miejsce w ubiegły weekend, w kościele św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu. Jak podaje DoRzeczy.pl, biuro europoseł Beaty Kempy poinformowało, że chociaż wydarzenie odbyło się w wynajętej od kościoła sali, biuro Solidarnej Polski będzie funkcjonowało w innym lokalu.

– Jestem oburzona, że kolejny raz wykorzystano moją osobę do zaatakowania Kościoła. Jeśli komuś przeszkadza krzyż, to jest to problem tych osób. Jako osoba wierząca i wyznająca wartości chrześcijańskie uważam, że nie miejsce, a ludzie są najważniejsi – skomentowała sprawę Beata Kempa. – Widać jednak tolerancja, zwłaszcza u niektórych dziennikarzy, którzy tak zapiekle o nią walczą, działa tylko w jedną stronę – dodała w rozmowie z DoRzeczy.pl. Nowe biuro Solidarnej Polski znajduje się w lokalu przy ulicy Marii Konopnickiej. Zgodnie z planem zostanie otwarte na początku lipca.

