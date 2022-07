Awantura w Sejmie. Zembaczyński o Kowalskim: Mamy do czynienia z kłamcą, hipokrytą i nawiedzonym oszustem

Trwa posiedzenie Sejmu. Zanim posłowie przeszli do realizowania porządku dziennego obrad, posłowie zgłosili wnioski formalne. Głos zabrał między innymi Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, który zaatakował Platformę Obywatelską.

– Nie ma większych specjalistów od prywatyzacji niż PO. Przypominam, że w 2014 r chcieliście partnerowi Gazpromu w Nord Stream sprzedać energetykę cieplną, Opolszczyznę. I to wasz prezydent zaproponował teraz podwyżkę ciepła o 95 proc. dla mieszkańców Strzelec Opolskich. I jednocześnie wypłacając EON-owi – niemieckiej firmie dywidendę, ponad sześć milionów złotych. Jaka to jest hipokryzja! – mówił Kowalski. Poseł domagał się też, by „PO i PSL w końcu przedstawiły, co zrobiły aby obniżyć podatek klimatyczny nakładany na polskie ciepło”. Przekonywał też, że w interesie Polski jest „obniżenie tego parapodatku”. – Wy, jako Europejska Partia Ludowa, odpowiadacie za te podwyżki – wskazał.

Zembaczyński o Kowalskim: Kłamca, hipokryta i po prostu nawiedzony oszust

Na wystąpienie Kowalskiego zareagował Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. – Musimy ujawnić parę szczegółów na temat prawdomówności pana posła Kowalskiego – oświadczył. Polityk wyliczał, że poseł Solidarnej Polski był w radzie nadzorczej firmy, która ma „niemieckiego udziałowca”, „głosował za dywidendą 8 mln zł dla Niemców z grupy EON”, „kupował w zarządzie PGNiG rosyjski gaz”. – Dlatego mamy do czynienia z kłamcą, hipokrytą i po prostu nawiedzonym oszustem – mówił wzburzony Zembaczyński. Na to stwierdzenie opozycja zareagowała brawami.

Kowalski odpowiada: Kompromitacja

Kowalski nie zostawił tej wypowiedzi bez riposty. – Nie ma większej kompromitacji niż wypowiedź Witolda Zembaczyńskiego, bo to jego tato – Ryszard Zembaczyński (były prezydent Opola – red.) – chciał sprzedać Niemcom energetykę cieplną Opolszczyzny – oświadczył. – Wy zawsze wspieracie Niemców i Rosjan – rzucił do opozycji Kowalski.

