Korwin-Mikke na wakacyjnej trasie przemawia stojąc na skrzynkach po piwie. Nagranie hitem internetu

Janusz Korwin-Mikke, lider jednej z czterech partii wchodzących w skład Konfederacji od kilkunastu dni jeździ po kraju w ramach akcji „Wakacje z Korwinem”. W jej ramach poseł objeżdża wakacyjne kurorty i spotyka się z ludźmi nie w zamkniętych salach, a w przestrzeni publicznej.

Korwin-Mikke na swojej trasie odwiedził już m.in. Międzyzdroje, Kamień Pomorski, Pobierowo, Rewal, Gryfice, Goleniów, Gryfino, Ustkę, Rowy, czy Łebę. Każdego dnia prezes partii KORWIN odbywa trzy spotkania.

Nagranie z jednego z takich spotkań podbija internet. Na TikToku zostało wyświetlone już ponad 800 tysięcy razy, polubiło je ponad 65 tys. osób, skomentowało ponad 2 tysiące, a udostępniło ponad cztery tysiące.

Na nagraniu widać jak Janusz Korwin-Mikke w spodniach od garnituru, białej koszuli i fioletowych klapkach typu crocs stoi na dwóch skrzynkach po piwie i przemawia do ludzi przez mikrofon podłączony do przenośnego głośnika.

– Słuchajcie! Ten okrągły stół był oczywiście prostokątny i siedziało przy nim ponad 200 facetów i facetek – opowiada polityk Konfederacji na nagraniu. – I poza nami trzema wszyscy mieli „genialne” pomysły, jak dzieci trzeba wychowywać – kpi poseł.

Na kolejnym nagraniu politykowi przestał działać nagłośnienie.

– Posłuchacie, jest takie stare powiedzenie, że jak socjaliści zdobędą władze na Saharze, to nic… – w tym momencie politykowi przestał działać mikrofon. – Co jest! – krzyknął oburzony polityk, na co działacz partii Korwin, trzymający laskę swojego lidera, szybko podszedł i naprawił głośnik. – Tylko po jakimś czasie wystąpi przejściowy brak piasku. Otóż doszło do tego, że w Polsce, kraju stojącym na węglu wystąpił przejściowy brak węgla. I rząd nam mówi, ze mamy zbierać chrust i ocieplać mieszkania – dodał poseł, nawiązując do głośnych wypowiedzi rządzących z PiS.

„Mój ulubiony standuper” – kpi jeden z komentujących nagrania na TikToku, „I oczywiście nikt go nie słucha” – ocenia inny, „Gdy nie możesz rozstać się z sejmem” – czytamy w kolejnym komentarzu. Pojawiły się też przychylne komentarze, jak „Jedyny polityk, którego szanuje”

Z kolei na oficjalnych zdjęciach i nagraniach, widać, że lider Konfederacji jako podest do wygłaszania swoich przemówień często wybiera publiczne ławki, na które wchodzi w butach.

Widać też, że spotkania potrafią zgromadzić kilkudziesięciu słuchaczy.

