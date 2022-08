Poza konkursem i za grosze. Tak PO wynajęła „piękny lokal z witryną na głównej ulicy”

O sprawie poinformowało na Twitterze stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. „Niebywały skandal na Pradze-Południe!” – czytamy we wpisie. „Wiecie, że PO Praga-Południe ma nowy lokal przy Grochowskiej? Zarząd dzielnicy »po negocjacjach« wynajął go za najniższą możliwą stawkę: 7 zł/m2! Przewodniczącym koła PO na Pradze-Południe jest... burmistrz Tomasz Kucharski (z PO – przyp. red.). Kto więc z kim negocjował?” – pytają działacze.

Do wpisu załączone jest uzasadnienie do uchwały zarządu dzielnicy. Czytamy w nim, że chodzi o lokal o powierzchni 45 m2 do „wynajęcia w trybie poza konkursem na rzecz Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej”. I dalej, że w lokalu ma być prowadzona „działalność statutowa” PO i dzielnicowego koła partii. „Biorąc pod uwagę społeczny charakter działań prowadzonych przez Oferenta, zasadnym jest przeznaczenie lokalu użytkowego U-2 przy ul. Grochowskiej 239 do wynajęcia w trybie poza konkursem” – stwierdzono w uzasadnieniu.

twitter

Miasto Jest Nasze przypomina, że „minimalna stawka za mieszkanie komunalne to 8,94 zł/m2 miesięcznie”. „Koło PO na Pradze-Południe dostało natomiast piękny lokal z witryną na głównej ulicy dzielnicy »bez konkursu« i za najniższą stawkę ze względu na »społeczny charakter działań«” – zauważa.

Czytaj też:

Tusk bohaterem prawicowego sondażu. „Sukces czy porażka byłego premiera?”