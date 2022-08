Liderzy ONZ, Turcji i Ukrainy spotkają się we Lwowie. Podano dwa główne tematy rozmów

Reuters zwrócił uwagę, że trójstronne spotkanie będzie pierwszą okazją do bezpośredniej rozmowy Erdogana z Zełenskim, odkąd Rosja najechała na Ukrainę 24 lutego. W tym samym czasie prezydent Turcji aż dwa razy spotykał się z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem. Warto przypomnieć też, że Turcja mimo próśb Ukrainy nie zatrzymała rosyjskiego okrętu ze skradzionym zbożem.

Czwartkowe spotkanie we wtorek 16 sierpnia zapowiadał rzecznik Organizacji Narodów Zjednoczonych Stephane Dujarric. – Na zaproszenie prezydenta Zełenskiego sekretarz generalny uda się w czwartek do Lwowa, by wziąć udział w trójstronnym spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i z przywódcą Ukrainy – oświadczył.

Spotkanie trójstronne we Lwowie. O czym będą rozmawiać politycy?

Wśród tematów, które poruszą liderzy, mają być głównie trudna sytuacja wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, którą okupują rosyjskie wojska, oraz problemy z eksportem ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, mogące prowadzić do klęski głodu w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Biuro prezydenta Turcji dodało do tego zagadnienie związane z zakończeniem wojny. Erdogan ma próbować raz jeszcze przekonać Zełenskiego do środków dyplomatycznych.







