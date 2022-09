Prezydent Duda poleci do trzech krajów Afryki. Ma konkretną misję

– Z poniedziałku na wtorek 6 września rozpoczyna się wizyta prezydenta w trzech państwach Afryki zachodniej: w Nigerii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Senegalu. To bardzo ważna wizyta w kontekście tego, co dzieje się na rynkach żywności. W kontekście tego, co robi Rosja na Ukrainie, niszcząc zasoby żywności i ograniczając napływ do krajów najbardziej potrzebujących – mówił Jakub Kumoch.

– Już wcześniej była ta wizyta planowana. Zamierza się prezydent wsłuchać bardzo dokładnie w głos Afryki, zanim wystąpi na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Będziemy rozmawiać o tym jak działać przeciw rosyjskiemu szantażowi żywnościowemu, ale również jasno chcemy przekazać to, w jaki sposób nasz region Europy – region, który nigdy nie był kolonizatorem – postrzega imperializm rosyjski, który się wpisuje w najgorsze tradycje zdobywania i kolonizowania cudzych ziem – zwracał uwagę prezydencki minister.

Afryka pod presją rosyjskiej propagandy

– Nasi afrykańscy partnerzy od wielu miesięcy znajdują się pod bardzo mocną presją rosyjskiej propagandy. Wiemy też, że wielu z nich rozumie sytuację, jak ona naprawdę wygląda, ale o tym trzeba mówić, mówić, mówić. Ta wizyta też w naszych kręgach dyplomatycznych była dyskutowana z innymi państwami europejskimi. Wiemy, że bardzo przychylnie odnosi się do niej m.in. Francja, której prezydent również był w Afryce, by pokazać europejską perspektywę i kłamstwa Rosji – wyjaśniał Kumoch.

– Oprócz tego (...) rozmowy będą dotyczyły oczywiście współpracy gospodarczej, również w kwestiach surowcowych. Na miejscu będą obecni przedstawiciele Orlenu i PGNiG. Dwa spośród przynajmniej tych trzech państw to są kraje, które są dostarczycielami surowców, szczególnie Nigeria. Senegal z kolei jest nowo otwierającym się rynkiem. Zostaliśmy zaproszeni aby pomagać, współpracować w rozpracowywaniu złóż senegalskich – wyjawił polityk.

Kumoch: Polskę stać na znacznie szerszą politykę zagraniczną

– Polska jest dużym krajem i stać ją na to, by prowadzić politykę znacznie szerszą niż nasze sąsiedztwo. Zarówno Nigeria, WKS i Senegal to kraje kluczowe dla Afryki Zachodniej, odgrywają tam bardzo dużą rolę polityczną, zaczynamy od rozmowy z nimi. Później również wizyta prezydenta w Nowym Jorku z okazji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych będzie kolejną okazją by jeszcze raz naszym partnerom spoza Europy opowiedzieć, co tak naprawdę dzieje się przy naszych granicach







