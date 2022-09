Julia Przyłębska nie zostawia suchej nitki na Unii Europejskiej. „Stawia sobie za cel zmianę władzy w Polsce”

„Komisja Europejska coraz częściej wychodzi poza traktaty, działając bez podstawy prawnej, bo przecież na przykład wymiar sprawiedliwości należy do wyłącznego obszaru właściwości państw członkowskich, jest jednym z fundamentów suwerenności, a Unia Europejska nie jest federacją, tylko związkiem wolnych, suwerennych państw” – stwierdziła prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Julia Przyłębska uderza w Komisję Europejską

Julia Przyłębska oskarżyła Komisję Europejską o „wywołanie sporu wynikającego z chęci zawłaszczenia, a więc ograniczenia naszej suwerenności, na co demokratycznie wybrana władza w Polsce nie może się zgodzić”. „Nie tylko naruszałoby to konstytucję i traktaty, ale także sprzeniewierzyłoby się mandatowi danemu jej przez większość społeczeństwa do stania na straży polskiej suwerenności” – przekonuje prezes Trybunału Konstytucyjnego.

„UE prowadzi jednostronną pozaprawną narrację”

Według Przyłębskiej, „to jest nie tyle konflikt prawny, ile polityczny, że ma to jakby zupełnie inny wymiar aniżeli dotychczasowe kwestie związane m.in. z wykonywaniem prawa unijnego w sprawach energetyki czy rolnych”. Szefowa Trybunału ocenia w rozmowie z tygodnikiem „Niedziela”, że „tutaj weszliśmy w obszar, w którym Unia Europejska nie prowadzi żadnego dyskursu prawnego, tylko jednostronną pozaprawną narrację, stawiając sobie za cel zmianę władzy w Polsce”. Jak dodała, Unia Europejska „za nic ma wolę polskiego społeczeństwa, demokratycznie wybrane instytucje i polską suwerenność”.

