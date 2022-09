Polska straciła kolejne miliony. Adam Bielan: Instytucje UE funkcjonują de facto poza traktatami

W poniedziałek Komisja Europejska potrąciła Polsce kolejne 30 milionów euro z należnych jej funduszy za brak pełnego dostosowania się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Izby Dyscyplinarnej. W sumie Polska straciła 204 mln euro, czyli prawie 1 mld złotych.

W lipcu tego roku Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Oprócz tego TSUE nakazał jednak też zawieszenia skutków orzeczeń Izby w sprawach o uchylenie immunitetu sędziowskiego. Kary mają być naliczane aż do całkowitego dostosowania się polskich władz, albo do wydania ostatecznego wyroku przez TSUE lub jego zmiany.

Adam Bielan: Instytucje unijne działają poza traktatami

– Bardzo trudno rozwiązać ten spór z Brukselą, dlatego że nie ma instytucji odwoławczych. Bruksela twierdzi, że ma kompetencje w dziedzinach, które nie są jej przyznane w traktatach, na przykład jeśli chodzi o ocenę sposobu funkcjonowania bądź reformowania wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach – powiedział w Radiu Wnet europoseł i lider Partii Republikańskiej Adam Bielan. Polityk wyraził nadzieję na to, że „generalnie ten problem będzie uregulowany przy okazji ewentualnych prac nad nowym traktatem”. – Nie da się wprowadzić nowych traktatów bez zgody wszystkich państw członkowskich, czyli również bez zgody Polski, więc tutaj nasza pozycja negocjacyjna będzie dość silna – stwierdził.

Bielan zwracał uwagę, że wiele instytucji europejskich, w tym KE, Trybunał i PE, działają „poza traktatami”. – KE funkcjonuje de facto na podstawie przywłaszczania sobie kompetencji metodą faktów dokonanych – wskazał.

Co z KPO? „Byłbym za tym, żeby do końca walczyć”

Europoseł był też pytany, co dalej ze środkami z Funduszu Odbudowy, które wciąż nie popłynęły do Polski. – Byłbym za tym, żeby do końca walczyć o środki z KPO. One nam się należą jak każdemu państwu Unii Europejskiej. (...) Powinniśmy się starać o te pieniądze – podkreślił, dodając, że teraz są potrzebne decyzje polityczne. – Myślę, że będzie zawarty jakiś kompromis. Na to liczę gorąco – powiedział. Bielan zaznaczył też, że „Komisji Europejskiej zależy na sukcesie planu odbudowy”. – Dla wielu polityków w Brukseli to jest sposób na pogłębianie integracji europejskiej – dodał.

