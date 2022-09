Zmiany w uchwale w sprawie zaprzestania wydawania wiz Rosjonom. Dodano też potępienie pseudoreferendów

O godz. 14 rozpoczęło się w Sejmie drugie czytanie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zaprzestania wydawania wiz dla Rosjan, przyjętego przez połączone komisje spraw zagranicznych oraz do spraw Unii Europejskiej. – Pierwotnie ten projekt dotyczył wiz dla Rosjan, a w tej chwili widzimy, że po ogłoszeniu częściowej mobilizacji w Rosji to już nie dotyczy tylko wypoczynku, rekreacji, ale też dotyczy setek tysięcy potencjalnych żołnierzy, którzy chcą uciec z Rosji nie dlatego, że nie popierają wojny, tylko dlatego, że nie chcą stać się poborowymi i ginąć na ukraińskim froncie za imperialną Rosję – mówił Kacper Płażyński z PiS.

Komisja zmieniła tytuł uchwały

Poseł poinformował, że komisja dokonała szeregu poprawek w projekcie, które „uwzględniają kontekst sytuacyjny”, w tym zaproponowała nowy tytuł, który „oddaje treść przystosowaną do dnia dzisiejszego”, w brzmieniu „uchwała Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie potępienia nielegalnych referendów przeprowadzonych przez władze rosyjskie na okupowanych terenach Ukrainy oraz podjęcia działań zmierzających do zaprzestania wydawania wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej”.

Płażyński podkreślał też, że projekt został przyjęty w „ponadpartyjnym konsensusie”. – Nie było żadnego głosu sprzeciwu wobec aktualnej treści tego projektu – dodał. – Jest to nasz prawny, ale też moralny obowiązek. Nie ma tutaj wyjścia na skróty – stwierdził.

Beata Mateusiak-Pielucha z PiS wskazywała, że każde prawo członkowskie ma prawo do kształtowania polityki wizowej wobec Rosjan. – Klub PiS zgłasza jedną poprawkę, proponujemy dodać zdanie: „Sejm Rzeczpospolitej Polskiej postuluje wprowadzenie w UE zakazu używania symboli promujących agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę” – powiedziała.

Paweł Kowal: Kolejny sygnał, który płynie z Sejmu

Paweł Kowal z KO stwierdził, że „na naszych oczach dzieje się kolejny gwałt na prawie międzynarodowym”. – To jest tak, że Putin na terytoriach, która sama Federacja Rosyjska uważała od zawsze za część Ukrainy, przeprowadza pseudoreferenda. Putin siłą zmienia granice (...). Putin i Łukaszenka na naszych oczach niszczą podstawy prawa międzynarodowego – mówił. – Ta uchwała wobec tych gwałtów, nieszczęścia tej wojny, jest kolejnym sygnałem, który płynie z tego Sejmu, który powinien być odczytany w całej Europie i w całym świecie zachodnim jako ostrzeżenie. Trzeba go powstrzymać teraz, teraz powiedzieć „nie”. To samo dotyczy społeczeństwa rosyjskiego. To nie jest tylko wojna Putina. (...) Miejsce Rosjan jest w Rosji, tych którzy nie powiedzieli jasno wojnie „nie” – wskazywał Kowal.

Z kolei Władysław Teofil Bartoszewski z PSL podkreślał, że „ta uchwała jest konieczna i powinna być sformułowana w jak najostrzejszych słowach”. – Nie kupuję teorii, że wszyscy, którzy chcą wyjechać z Rosji, to są opozycjoniści – powiedział.

Grzegorz Braun przeciwko głosowaniu przez aklamację

Krystian Kamiński z Konfederacji krytykował tryb pracy nad uchwałą. – W czasie prac na pierwszym czytaniem projektu uchwały po raz kolejny dostaliśmy projekt, który powstał w sposób niechlujny, nieprzemyślany i pisany na kolanie. Tekst zawierał błędy merytoryczne, językowe. Część z nich udało się wykreślić – stwierdził i poinformował, że chce wnieść dwie poprawki. Z kolei Grzegorz Braun z Konfederacji sprzeciw się przyjmowaniu tej uchwały przez aklamację.

Paweł Zalewski z Polski 2050 podkreślał, że „spoczywa na nas olbrzymi obowiązek mądrej polityki, która wesprze Ukraińców”. – Dobrze, że uchwała została uzupełniona o kwestię potępienia pseudoreferendów i rekrutacji obywateli Ukrainy z terenów okupowanych do jednostek rosyjskich – powiedział poseł. Wskazywał jednak, że uzasadnienie uchwały jest błędne, bo „trzeba uszanować tych Rosjan, którzy walczą z Putinem”.

Prowadząca obrady wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że Sejm przystąpi do głosowania nad projektem po doręczeniu posłom poprawek.

