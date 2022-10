Kim Dzong Un straszy. Korea Północna szykuje się do przeprowadzenia testu broni jądrowej?

Korea Północna wystrzeliła testowo dwa pociski manewrujące dalekiego zasięgu. Pjongjang twierdzi, że są one zdolne do przenoszenia taktycznej broni jądrowej. Według analityków reżim Kim Dzong Una może szykować się do przeprowadzenia próby atomowej, po raz pierwszy od 2017 r.

Państwowa, północnokoreańska agencja KCNA poinformowała w czwartek, że wystrzelenie dwóch strategicznych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu nadzorował osobiście Kim Dzong Un. Według reżimowych mediów chodziło o „zwiększenie skuteczności i siły bojowej” pocisków manewrujących, które zostały rozmieszczone już w jednostkach wojskowych Koreańskiej Armii Ludowej „w celu operowania taktycznymi pociskami nuklearnymi”. Testy rakietowe Korei Północnej KCNA podała, że wystrzelone testowo w środę dwa pociski leciały przez 10 234 sekund i „ewidentnie uderzyły w cel oddalony o 2000 km”. Wcześniej północnokoreański reżim informował też o przeprowadzeniu w ostatnim czasie serii testów, które określił „taktycznymi ćwiczeniami nuklearnymi”. Analitycy ostrzegli, że reżim zakończył przygotowania do przeprowadzenia kolejnej próby jądrowej. Kim Dzong Un oświadczył, że testy były kolejnym ostrzeżeniem dla „wrogów”, a północnokoreańskie siły nuklearne są „w pełni przygotowane do rzeczywistej wojny”. Reuters zaznacza, że rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu odmówił komentarza sprawie środowej próby rakietowej Korei Północnej. Powiedział jedynie, że Stany Zjednoczone nadal koncentrują się na ścisłej współpracy z sojusznikami w celu zaradzenia zagrożeniom stwarzanym przez reżim Kim Dzong Una. Z kolei biuro prezydenta Korei Południowej Yoona Suk-yeola oświadczyło, że pociski nie stanowią zagrożenia, ale Seul jest gotowy surowo odpowiedzieć „przytłaczającymi siłami” na prowokacje Pjongjangu. Reuters przypomina, że Korea Północna przetestowała „strategiczny” pocisk po raz pierwszy we wrześniu ubiegłego roku. Według agencji środowy test jest potwierdzeniem, że potencjał nuklearny kraju działa, chociaż nie jest jasne, czy Korea Północna może zbudować wystarczająco małe głowice bojowe dla pocisków manewrujących. Kim Dzong Un szykuje się do próby jądrowej? Według Reutersa ostatnie testy rakietowe wzbudziły podejrzenia, że Korea Północna wkrótce może przeprowadzić test broni nuklearnej. Byłaby to pierwsza próba od 2017 r. Analitycy zaznaczają, że trudno jest przewidzieć, kiedy mogłoby do tego dojść i zależy to od północnokoreańskiego dyktatora i jego otoczenia. Przedstawiciele Korei Południowej spekulują jednak, że test może zostać przeprowadzony 16 października, kiedy rozpoczyna się zjazd Komunistycznej Partii Chin, a 8 listopada, kiedy odbędą się wybory uzupełniające do amerykańskiego Kongresu. Na wybór terminu mogą też mieć wpływ inne względy jak sytuacja pandemiczna w kraju, wojna na Ukrainie, lokalne święta czy sygnały płynące od partnerów z Chin i Rosji. Czytaj też:

