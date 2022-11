Ziobro chce bronić prześladowanych chrześcijan. Projekt skierowany do pierwszego czytania

Ponad 380 tysięcy osób podpisało się pod projektem ustawy „W obronie chrześcijan”. - Trzeba postawić tamę dyskryminacji, wyszydzaniu, obśmiewaniu najświętszych wartości dla chrześcijan. Liczymy, że pierwsze czytanie ustawy o wolności chrześcijan odbędzie się jeszcze w tym roku. To dobra wiadomość dla wszystkich, którym zależy na wolności i suwerenności - stwierdził podczas konferencji prasowej Marcin Warchoł.

Solidarna Polska chce walczyć z chrystianofobią

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości skala przestępstw popełnianych z nienawiści wobec chrześcijan znacząco wzrosła w ostatnich latach. - Trzeba postawić tamę w dyskryminacji i obśmiewaniu wartości najważniejszych dla chrześcijan. Jeżeli doszło do zniszczenia synagogi, to cały świat podnosi wtedy larum. I bardzo dobrze. Ale dlaczego tej ochrony pozbawiani są chrześcijanie? Stąd ten projekt - wyjaśnił.

Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski, który będzie reprezentował komitet inicjatywy ustawodawczej tłumaczył, że w trakcie pierwszego czytania ustawy będzie chciał przedstawić parlamentarzystom, a także Polakom problem, jakim jest chrystianofobia.

Zbigniew Ziobro podkreślał z kolei, że nic nie usprawiedliwia bezkarnego atakowania podstawowych wartości wiary, tylko z powodu mody czy zapotrzebowania politycznego. - Sądzę, że rozwiązania w ustawie, służące wolności znajdą swoją akceptację i zrozumienie ze strony wszystkich środowisk politycznych. To jest projekt za wolnością. Każdy kto jest za wolnością, winien wspierać tego rodzaju zmiany. Wolność religijna, wolność do jej publicznego, nieskrępowanego wyznawania jest fundamentem cywilizowanych państw i społeczeństw - zapewniał minister sprawiedliwości.

Projekt „W obronie wolności chrześcijan” – najważniejsze założenia

Projekt ustawy przygotowanej przez parlamentarzystów Solidarnej Polski zakłada wprowadzenie zmian w kodeksie karnym. Chodzi o dodanie art. 27 a, który uzasadnia się koniecznością zapewnienia ochrony wolności uzewnętrzniania własnych wierzeń religijnych oraz opartych na wierzeniach poglądów etycznych, moralnych czy społecznych.

Zmiany w art. 195 oraz 196 mają na celu skuteczniejsze ściganie i karanie sprawców zakłócania obrzędów żałobnych i nabożeństw oraz szerszą ochronę dla związków wyznaniowych. Solidarna Polska chce, by artykuł ten otrzymał brzmienie: Kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlegałby ten, kto publicznie znieważa przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych.

