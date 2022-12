PiS obroni Zbigniewa Ziobrę? Były wiceminister sprawiedliwości: Różne się rzeczy dzieją

Na trwającym 13 i 14 grudnia posiedzeniu Sejmu posłowie mają zajmować się wnioskiem Koalicji Obywatelskiej ws. odwołania Zbigniewa Ziobry. – Nigdy w polityce nie można być pewnym wszystkiego, natomiast źle by się stało, gdyby ten wniosek przeszedł. Po raz ósmy jest składany – powiedział na antenie Radia Zet Michał Wójcik.

Wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Minister uderza w opozycję

Posiedzenie komisji sprawiedliwości i praw człowieka ws. zaopiniowania wniosku o odwołanie Zbigniewa Ziobry ma się odbyć w poniedziałek o godz. 19. Wiceprezes Solidarnej Polski zdradził, co będzie mówił podczas komisji. – 75 ustaw, bardzo ważnych dla Polaków, cała część dotycząca ochrony praw dzieci jest moja. Mam nadzieję, że opozycja przygotuje się do tej rozmowy, a nie przyjdą, zdemolują to pomieszczenie, te obrady i wyjdą – przyznał polityk.

Wójcik zdradził część spraw, o których będzie mówił podczas komisji. Chodzi m.in. o stworzenie komisji weryfikacyjnej czy ustawy o wyłudzeniach VAT-owskich, przeprowadzenie reformy komorniczej lub takie sprawy jak konfiskata mienia przestępców, koniec bezkarności handlarzy dopalaczami, mafia lekowa czy ochrona przed lichwą.

Wniosek o odwołanie ministra sprawiedliwości. Michał Wójcik: To nie jest prosta sprawa

Minister w Kancelarii Premiera ujawnił, że minister sprawiedliwości będzie sam bronił się z trybuny sejmowej. Wójcik nie wiedział, czy Ziobrę zdecyduje się bronić Mateusz Morawiecki, ale przypomniał, że tak działo się podczas poprzedniego wotum. – Nie podejmuję się w tej chwili rozstrzygania, jaki będzie wynik głosowania. Opozycja musi zebrać 231 głosów, to nie jest prosta sprawa, ale ustawa o notariacie pokazała, że różne rzeczy się dzieją – mówił polityk.

– Tutaj musi być pełna mobilizacja, cieszę się, że odbyło się posiedzenie klubu PiS z Jarosławem Kaczyńskim. Nie wiem, o czym rozmawiają, ale rozumiem, że to jest też rodzaj mobilizacji, przed ważnym głosowaniem. Jeżeli przejdzie wniosek, nie będzie rządu. Tak sądzę – kontynuował Wójcik. Wiceprezes Solidarnej Polski oświadczył, że „nie wyobraża sobie, żeby w rządzie nie było naszego lidera”. – Rząd nie będzie działał w tej formule, w jakiej działa dzisiaj – zakończył Wójcik.

