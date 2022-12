PiS zapowiada zmiany w ustawie o SN. „Kluczowy kamień milowy będzie wypełniony”

Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował, że rząd z satysfakcją przyjmuje doniesienia z posiedzenia komisarzy KE, którzy przyjęli wynegocjowane rozwiązania. – Jeżeli zostaną przyjęte przez polski parlament wypełnią kamień milowy dotyczący wymiaru sprawiedliwości, który jest najbardziej kluczowy z punktu widzenia spełnienia warunków dla uzyskania środków z KPO – stwierdził minister ds. UE.

Jakie zmiany chce wprowadzić PiS?

Polityk przekazał, że najprawdopodobniej jeszcze we wtorek 13 grudnia ostanie złożony projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. – Znaczącą część wątpliwości udało się wyjaśnić, bez konieczności wprowadzania zmian legislacyjnych. Natomiast od początku deklarowaliśmy otwartość na wprowadzenie zmian, o ile nie naruszają one filarów między innymi konstytucyjnych ustroju państwa – wyjaśnił.

Członek rządu Mateusza Morawieckiego zaznaczył, że wśród proponowanych zmian znajdzie się m.in. pomysł, aby sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów był Naczelny Sąd Administracyjny w miejsce dzisiejszej Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

Kolejna proponowana zmiana to doprecyzowanie zastosowania testu niezależności. – Z jednej strony, tak by mógł być stosowany również przez składy sędziowskie, z drugiej strony by za nie tylko stosowanie testu niezależności, ale też ewentualne wykorzystanie innych ścieżek ustalania statusu sędziego nie groziła odpowiedzialność dyscyplinarna – tłumaczył minister ds. UE. – Nigdy nie było takiej intencji, żeby ta odpowiedzialność dyscyplinarna groziła, ale ponieważ Komisja uważała, że warto tę kwestię doprecyzować, takie rozwiązanie w projekcie ustawy jest zastosowane – dodał.

Kolegium komisarzy zaakceptowało propozycje Polski

Polskie KPO zostało przez Komisję Europejską zaakceptowane w czerwcu br., jednak należne nam pieniądze nie zostały wypłacone ze względu na niewypełnienie kamieni milowych, dotyczących głównie niezależności sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym, która stała się punktem spornym z Komisją Europejską.

We wtorek 13 grudnia w Strasburgu kolegium komisarzy Komisji Europejskiej zaakceptowało kierunkowe rozwiązania ustaw sądowych zaproponowane przez ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka, zmierzające do wypełnienia przez Polskę tzw. kamieni milowych. Kamienie milowe są warunkiem wypłacenia pieniędzy z KPO.

