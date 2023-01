Andrzej Duda zabrał głos ws. projektu o SN. „Najpierw uchwalenie, potem decyzja prezydenta”

Kwestia ewentualnych ustępstw wobec Brukseli dotyczących Sądu Najwyższego, które mogłyby przybliżyć Polskę do wypłat środków z KPO, to jeden z najważniejszych tematów politycznych ostatnich miesięcy. 2 stycznia Andrzej Duda publicznie wyraził niezadowolenie, z tego jak rozmowy na ten temat zrelacjonował w radiu minister rozwoju Waldemar Buda. Minister twierdził, że rozmowy z głową państwa na temat projektu w sprawie Sądu Najwyższego „bardzo mocno uspokajają” prezydenta.

„Nie wiem od kogo Pan Min. Buda czerpie takie informacje ale są one nieprawdziwe i w swojej wypowiedzi niestety mija się z prawdą” – napisał prezydent. We wtorek dodał na Twitterze kolejne wpisy na temat zmian w Sądzie Najwyższym.

Andrzej Duda o KPO: Był kompromis i akceptacja

„Wobec dyskusji toczonej przez polityków różnych opcji, przypominam, że w lutym 2022 przygotowałem projekt zmian w SN, który miał przychylność KE. Był więc kompromis i potem akceptacja KPO. Niestety, wielomiesięczna zwłoka w Sejmie i zmiany w ustawie doprowadziły do impasu” – napisał Andrzej Duda.

„Teraz jest nowy rządowy projekt. Pytania podstawowe, czy jest zgodny z Konstytucją i czy jest dla niego większość sejmowa(?). Jeśli nie, sprawa jest bezprzedmiotowa. Jeśli większość jest, niech najpierw zostanie uchwalony. Dopiero potem jest decyzja Prezydenta RP” – dodał w kolejnym wpisie.

We wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki był pytany o kwestię rozmów z Solidarną Polską na temat kompromisu z Brukselą. Wcześniej „Wprost” informował, że 4 stycznia ma się odbyć spotkanie Mateusza Morawieckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski, a spotkanie ma dotyczyć projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i funduszy z KPO.

– Mam nadzieję na przekonanie wszystkich, że warto mieć spór z Komisją Europejską za sobą – odpowiedział premier na pytanie reporterki, czy liczy na przełom w tej sprawie. Zapytany o to, czy 11 stycznia, na najbliższym posiedzeniu Sejmu, posłowie zajmą się ustawą, odpowiedział: „będziemy starali się by projekt skierować na najbliższe posiedzenie Sejmu. Chcemy, by projekt zniknął jak najszybciej z naszej agendy”.

30 grudnia minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk zapewniał, że wewnątrz obozu rządzącego prowadzone są „intensywne” rozmowy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Zaznaczył, że jest jeszcze „odrobina czasu” na rozmowy przed zaplanowanym na 11 stycznia posiedzeniem Sejmu.

