PO chce obniżki VAT na gaz z 23 proc. do 5 proc. „Prosty zabieg”

Szantaż energetyczny Rosji, rozpoczęcie wojny w Ukrainie, odcięcie dostaw gazu, a następnie eksplozje w gazociągach Nord Stream i Nord Stream 2 stanowiły czynniki, które bardzo negatywnie wpłynął na ceny gazu w Europie. Koalicja Obywatelska złożyła projekt zakładający obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 5 proc. Zapowiedział to Donald Tusk na wtorkowym spotkaniu z mieszkańcami Siedlec.

Będą niższe ceny gazu? „Wczorajsza zapowiedź Donalda Tuska zrealizowana”

– Skoro premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński nie chcą albo udają że to niemożliwe, to my złożymy na tym posiedzeniu Sejmu prosty, bardzo czytelny projekt ustawy o tym, żeby VAT na gaz, przynajmniej do końca tego roku, był na wysokości 5 proc. i mam nadzieję, że to jakąś ulgę ludziom przyniesie – zapowiedział były premier.

Dzień później, w środę, Borys Budka poinformował, że wcześniejsza zapowiedź lidera PO została zrealizowana. „Projekt ustawy obniżającej ceny gazu o 15 proc. już w lasce marszałkowskiej” – napisał polityk PO i dodał, że decyzja ta należy do polskiego rządu a nie do Brukseli. Chodzi o minimalną stawkę, jaką dopuszcza Bruksela, wynoszącą 5 proc. Polski rząd podniósł ją w 2023 r. do maksymalnego poziomu 23 proc.

„Test dla rządu”. PO proponuje obniżenie VAT na gaz

– To bardzo prosty zabieg dopuszczony przez Komisję Europejską, z którego korzysta wiele europejskich krajów. Tymczasem polski rząd premiera Morawieckiego zdecydował się na najwyższą z możliwych stawek, 23 proc. stawkę VAT. Można ją obniżyć do 5 proc. To 15 proc. więcej w kieszeni polskich podatników – mówił w środę w Sejmie Borys Budka. Jak dodał, ten projekt to „test” dla rządu.

