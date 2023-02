Wałęsa o wizycie Bidena w Polsce: Zadałbym mu dwa pytania

Prezydent Joe Biden, na kilka dni przed rocznicą wojny w Ukrainie, przybył z pierwszą, historyczną wizytą do Kijowa, aby spotkać się z ukraińskim przywódcą – Wołodymyrem Zełenskim. Z kolei we wtorek Biden ma pojawić się w Warszawie. Lech Wałęsa mówi „Wprost”, o co zapytałby go, gdyby miał taką możliwość.

Na pytanie, czy będzie miał okazję porozmawiać w prezydentem USA podczas zaplanowanej na 20-22 lutego wizyty Joe Bidena w Polsce, Lech Wałęsa odparł: – Chciałbym się spotkać z nim spotkać, nie odmówiłbym, ale zabiegać nie będę. Nie czekam na zaproszenie, ale byłbym zadowolony, gdybym je dostał. Spodziewam się jednak, że Biden zmobilizuje Europę, zachęci ją do działania – dodaje. – Gdyby udało się szczerze podyskutować w cztery oczy, miałbym do niego tylko dwa pytania. Po pierwsze: czy wytrwa w dobrym działaniu, bo bardzo mi się podoba, co robi w kontekście wojny w Ukrainie. Jestem zaskoczony, bo to pierwszy prezydent, którego można podziwiać za tego typu postępowanie. Pochwał z mojej strony na pewno by nie zabrakło. Po drugie, interesuje mnie, czy jak zakończymy sprawę z Rosją, zabierzemy się za Chiny – podkreśla w rozmowie z „Wprost” Lech Wałęsa.