Duda na rozmowach w Wiedniu. „Szanujemy neutralność Austrii w sprawie wojny”

Andrzej Duda zaznaczył, że rozmowy z Van der Bellenem dotyczyły w dużej mierze sytuacji w Ukrainie, wsparciu jakiego można jej obecnie udzielać oraz przyszłości, w której kraje europejskie będą brały czynny udział w odbudowie zaatakowanego przez Rosję kraju.

Duda: Szanujemy neutralność Austrii

Duda przypomniał, że Polska jest w czołówce krajów udzielających Ukrainie wsparcia militarnego, a więcej sprzętu dostarczają jej jedynie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

– Ta pomoc, jak na nasze możliwości, jest ogromna. Szacujemy, że jest to ok 3 mld złotych. Zdajemy sobie sprawę, że jeśli agresja rosyjska nie zostanie zatrzymana, to w przyszłości może zagrozić również naszemu państwu – powiedział. – Szanujemy w tym aspekcie neutralność Austrii. Dziękujemy za wysyłanie Ukraińcom wyposażenia ratującego życie, jak np. kamizelki kuloodporne (...). Apelujemy o to, by Austria wysłała tej pomocy więcej – dodał.

Duda podkreślił również, że między Austrią a Polską panuje pełna zgodność, co do tego, że Rosja musi być obejmowana dotkliwymi sankcjami gospodarczymi. Jak zaznaczył, namawia i będzie nadal namawiał europejskich przywódców, by poczynili starania w kierunku całkowitego uniezależnienia się od paliw kopalnych z Rosji.

Spór z UE wciąż wyraźny

W podsumowaniu rozmów z Dudą, Alexander Van der Bellen wspomniał o toczącym się sporze między instytucjami europejskimi a Polską. – Musimy zadbać o to, by konflikt między Komisją Europejską i Polską został szybko zażegnany. Wiem, że prawo europejskie i wyroki TSUE muszą być wdrażane we wszystkich krajach wspólnoty, w więc zarówno w Austrii, jak i w Polsce – powiedział.

Andrzej Duda odniósł się do tej wypowiedzi, podkreślając, że również życzyłby sobie szybkiego zażegnania sporów, wskazał jednak, że osiągnięcie porozumienia będzie możliwe po spełnieniu określonych warunków.

– Chciałbym, żeby Unia Europejska była unią wolnych narodów i równych państw. Chciałbym również, żeby nie było w niej państw dominujących i by traktaty były przestrzegane nie tylko przez państwa członkowskie, lecz także przez instytucje europejskie wobec nas – zaznaczył polski prezydent.

Czytaj też:

TK ogłosił termin rozprawy. Od tej decyzji mogą zależeć środki na KPOCzytaj też:

Tajemniczy wyciek tajnych dokumentów USA. Co wiadomo o sprawcy?