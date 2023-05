Działacz Suwerennej Polski, pracownik TVP i ekspert występujący na antenie. Prześwietlono karierę „przyjaciela” Kurskiego

Robert Nowacki od kilkunastu lat był związany z Solidarną Polską, a w długi weekend majowy pojawił się na konwencji Suwerennej Polski, w którą przekształciło się ugrupowanie Zbigniewa Ziobry. W 2010 r. został radnym powiatowym w Węgorzewie. Kandydował z ramienia komitetu Ponad Podziałami, ale już wtedy był przedstawiany jako działacz Solidarnej Polski.

Wirtualna Polska zwraca uwagę, że Nowacki chciał wejść do krajowej polityki – w 2019 r. startował z list PiS do Sejmu, a w kampanii wspierali go między innymi Patryk Jaki, Michał Woś, Michał Wójcik i Tadeusz Cymański. Znane nazwiska jednak nie pomogły, bo nie dostał się do parlamentu.

Działacz Suwerennej Polski zatrudniony w TVP Info

Z ustaleń WP wynika, że Nowackiemu w kampanii pomagał także olsztyński oddział TVP. Występował w programach informacyjnych, gdzie był przedstawiany jako „szef Solidarnej Polski na Warmii i Mazurach”. Z kolei – jak zwraca uwagę portal – na antenie TVP Info pojawiał się nie jako działacz partii, ale ekspert od rolnictwa.

„Widzowie TVP nie wiedzieli, że oglądany przez nich «ekspert» i działacz Solidarnej Polski jest równocześnie współpracownikiem Telewizji Polskiej” – podkreśla Wirtualna Polska. Według portalu, Nowacki miał podpisać pierwszą umowę z telewizją publiczną w 2018 r. i ma to „zawdzięczać” znajomości z byłym prezesem TVP Jackiem Kurskim. Jedno ze źródłem wskazało, że łączyła ich „przyjaźń”. Nowacki bawił się między innymi z Kurskim i jego żoną w czasie Sylwestra Marzeń w Zakopanem w 2021 r.

Umowa co roku odnawiana

WP ustaliła, że Nowacki co roku podpisuje umowę-zlecenie z TVP obowiązującą przez 12 miesięcy. Po upływie tego okresu jest odnawiana. Z jednego z dokumentów, do których dotarł portal, wynika, że działacz Suwerennej Polski ma zajmować się „monitorowaniem sieci Internet, socjal media, prasy oraz telewizji pod kątem tematyki rolnej, przygotowaniem i wprowadzeniem rozwoju redakcji internetowej oraz nadzorem nad redakcją internetową”. Ma za to otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 10,5 tys. zł brutto.

W styczniu tego roku Nowacki podpisał z TVP Olsztyn kolejną umowę na podobnych warunkach.

Faktycznie nie kierował redakcją internetową

Według pracowników olsztyńskiego oddziału TVP Nowacki nigdy jednak nie kierował internetową redakcją serwisu, a te obowiązki wykonuje ktoś inny. Biuro rzecznika TVP potwierdziło portalowi, że „pan Robert Nowacki współpracuje z TVP3 Olsztyn”. Przekazano jednak, że „umowa z nim nie będzie kontynuowana”.

