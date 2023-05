PE zmienia harmonogram obrad. Jeszcze dziś, w trybie pilnym, zajmie się „lex Tusk”

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola przekazała, że dzisiejsza sesja zostanie przedłużona do 23. Wszystko za sprawą wniosku parlamentarzystów Europejskiej Partii Ludowej w sprawie debaty o „lex Tusk”, który zatwierdzono w środę. Oznacza to, że PE będzie debatowało nad tą sprawą jeszcze dziś.

PE zajmie się „lex Tusk”. Europosłanka PiS: skandaliczna decyzja

„Skandaliczna decyzja o dodaniu debaty o „praworządności” w Polsce do porządku obrad bieżącej sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli.„Ulica i zagranica”?” – skomentowała europosłanka PiS Anna Zalewska.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Jednocześnie prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że wchodzi ona w życie niemal od razu.

Decyzja prezydenta wywołała ogromne kontrowersje. Na ustawę ostro zareagowały partie opozycyjne, które już zapowiedziały, że nie wystawią swoich kandydatów do komisji.

Amerykanie zaniepokojeni „lex Tusk”

W odpowiedzi na wejście w życie nowej ustawy Departament Stanu oświadczył, że „rząd Stanów Zjednoczonych jest zaniepokojony przyjęciem przez polski rząd nowych przepisów, które mogą zostać nadużyte do ingerencji w wolne i uczciwe wybory w Polsce”.

„Podzielamy obawy wyrażane przez wielu obserwatorów, że to prawo tworzące komisję badającą rosyjskie wpływy, może być wykorzystane do blokowania kandydatur polityków opozycji bez należytego procesu prawnego” – wskazali Amerykanie.

Ustawa będzie sprawdzana pod kątem zgodności z prawem unijnym. RMF FM wskazuje, że jeśli Komisja stwierdzi niezgodność, to może to otworzyć kolejny spór polskiego rządu z Brukselą.

