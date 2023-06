Putin wygłosił 3-minutowe przemówienie. „Udało się powstrzymać wojnę domową”

Władimir Putin wygłosił z ganku Pałacu Fasetowanego na Kremlu krótkie przemówienie do wojskowych. Poinformowały o tym państwowe agencje TASS i RIA Novosti. Jak zauważa niezależny portal Meduza, wystąpienie rosyjskiego przywódcy nie było transmitowane na antenie państwowych telewizji Rossija-24 i Pierwyj Kanał. Władimir Putin stwierdził, że w Rosji „udało się faktycznie powstrzymać wojnę domową”.

– Prawdziwi obrońcy w trudnych czasach stanęli na drodze niepokojom, których skutkiem byłby chaos – zaznaczył Putin. Jak dodał, "szybka i precyzyjna praca sił bezpieczeństwa podczas buntu pozwoliła zapobiec ofiarom wśród ludności cywilnej". – Wasza determinacja i odwaga, a także konsolidacja całego rosyjskiego społeczeństwa odegrały ogromną, decydującą rolę w ustabilizowaniu sytuacji – podkreślił.

Rosyjski przywódca stwierdził, że wojskowi działali „jasno i konsekwentnie”. Zaznaczał również, że zmarli piloci godnie wypełnili swój obowiązek. – Nie cofnęli się – podkreślał Putin, po czym ogłosił minutę ciszy. Jak zauważa portal Meduza, całość przemówienia trwała nieco ponad trzy minuty.

Rzecznik Kremla przekonuje, że Rosjanie popierają Putina

Wcześniej głos zabrał również rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak informuje Kommiersant, Pieskow stwierdził podczas telekonferencji prasowej, że nie wierzy w to, by próby zbrojnego buntu zachwiały rosyjskimi władzami. Ocenił, że społeczeństwo rosyjskie popiera Putina, a ostatnio było „dużo emocjonalnych napadów złości”. – Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Poziom konsolidacji w Rosji wokół prezydenta jest bardzo wysoki. Te wydarzenia właśnie to pokazały – stwierdził.

To koniec Grupy Wagnera. Prigożyn ogłosił jej rozwiązanie

W poniedziałek, 26 czerwca, służby prasowe Prigożyna opublikowały na komunikatorze Telegram nagranie dźwiękowe. Prigożyn oświadczył w nim, że Grupa Wagnera zostanie rozwiązana w najbliższą sobotę, 1 lipca. Jednocześnie zapewnił, że marsz na Moskwę nie miał na celu obalenia Władimira Putina.

– Nasz marsz pokazał wiele problemów, o których mówiliśmy do tej pory, przede wszystkim bardzo poważne z bezpieczeństwem (...) Pokazaliśmy sposób organizacji, jaki trzeba wprowadzić w rosyjskiej armii (...) Gdyby specjalną operację wojskową [tak rosyjska propaganda określa napaść na Ukrainę – red.] rozpoczętą 24 lutego 2022 r. przeprowadzały siły tak wyszkolone, zmotywowane i dowodzone jak Grupa Wagnera, tę operację można by przeprowadzić zgodnie z planem w jedną dobę i zakończyć sukcesem – skomentował Prigożyn.

