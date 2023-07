Łukaszenka znowu atakuje Polskę. Mówi o „możliwości zajęcia zachodnich terytoriów Ukrainy”

Stanisław Żaryn podkreślił w mediach społecznościowych, że Aleksandr Łukaszenka po raz kolejny atakuje Polskę, wykorzystując kłamstwa dotyczące rzekomych planów ataku Polski na zachodnią Ukrainę. Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP stwierdził, że ostatnia wypowiedź prezydenta Białorusi to budowa kolejnej warstwy działań informacyjnych przeciwko naszemu krajowi.

Białoruś wspiera propagandowo działania Rosji. Podszywa się pod polskie instytucje

„Białoruska propaganda od wielu miesięcy wspiera działania Rosji. Oba reżimy kolportują kłamstwa, prezentując Polskę jako kraj, którzy rzekomo przygotowuje atak na Ukrainę i chce okupować jej zachodnie ziemie. Białoruś i Rosja w celu uwiarygodnienia własnych kłamstw fabrykowały wiele dokumentów, podszywając się pod polskie i ukraińskie instytucje, wydawały kłamliwe oświadczenia i szerzyły fałszywe treści” – zaznaczył Żaryn.

Łukaszenka ostatnio przyznał, że „możliwość zajęcia zachodnich terytoriów Ukrainy przez Polskę lub inne kraje zachodnie jest absolutnie nie do przyjęcia”. Zdaniem zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych „to budowa kolejnej warstwy kłamstwa”. Żaryn wyjaśnił, że białoruski przywódca chce w ten sposób wskazać, że to „że to Białoruś i Rosja są gwarantem bezpieczeństwa dla Ukrainy”.

Kolejne uderzenie Rosji i Białoruś w Polskę. „Zagrożenie dla Ukrainy, Europy i sojuszników z Zachodu”

„W ten sposób po raz kolejny Rosja i Białoruś atakują Polskę, prezentując ją jako zagrożenie dla Ukrainy, Europy i sojuszników z Zachodu. Jednocześnie białoruski despota sugeruje, że to Mińsk i Moskwa są gwarantem stabilności i bezpieczeństwa” – podsumował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj też:

Żaryn o migracjach. Ostrzega przed „muzułmańskim terroryzmem” i wojną hybrydowąCzytaj też:

Perfidny plan Łukaszenki wobec Polski. „To budzi pewien niepokój”