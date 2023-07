Leszek Miller wywołał burzę na Twitterze. Poszło o zdjęcie z Zełenskim

We wtorek w Wilnie rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO z udziałem przywódców państw Sojuszu. Po zakończeniu pierwszego dnia obrad przywódcy wraz z towarzyszącymi im partnerkami i partnerami wzięli udział w obiedzie wydanym przez prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę. Była też chwila na wspólne, pamiątkowe zdjęcie, wymianę serdeczności i nieoficjalne rozmowy.

Leszek Miller udostępnił zdjęcie Zełenskiego

W spotkaniu uczestniczyli także Wołodymyr i Ołena Zełeńscy. I to właśnie zdjęcie z ukraińską parą prezydencką wywołało burzę w mediach społecznościowych. A wszystko przez Leszka Millera, który je udostępnił. „Przykra lekcja realpolitik” – napisał były premier.

Na fotografii widać Wołodymyra Zełenskiego samotnie stojącego na podium, na którym wykonywane jest tradycyjne zdjęcie. Obok uchwycono Ołenę Zełenską, pochłoniętą rozmową z Eleną Kovacerską, żoną prezydenta Macedonii, a w tle rozmawiających przywódców różnych państw i ich bliskich.

Z kolei na innych zdjęciach widać uśmiechniętych Zełenskich witających się z gospodarzami spotkania, rozmawiających między innymi z premierem Holandii Markiem Rutte, premier Włoch Giorgią Meloni i francuską parą prezydencką, a także serdeczny uścisk Zełenskiego z szefową włoskiego rządu.



Burza po wpisie byłego premiera

„Przykrą lekcję realpolitik to Pan dostał z Magdaleną Ogórek” – wypomniała Millerowi Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. „Przecież to jest przypadkowe ujęcie. A przykre lekcje realpolitik to pan odbierał w Samoobronie” – przypomniał z kolei rzecznik PSL Miłosz Motyka.

Koredpondent Polsat News Mateusz Lachowski zacytował wtorkową wypowiedź Jensa Stoltenberga, potwierdzającą, że Ukraina zostanie w przyszłości członkiem NATO. „Niezłe efekty się uzyskuje w takiej «izolacji»” – ironizował. „Jeśli pan uważa, że argumentem w kwestii realpolitik są przypadkowe zdjęcia, to chyba najwyższy czas przeanalizować w oparciu o metternichowskie koncepcje równowagi pańską słynną fotografię z mleczkiem gostyńskim” – kpił z kolei Jakub Wiech z portalu defence24.pl.

Prezydencki fotograf: Tam naprawdę wiele rzeczy dzieje się przypadkiem

Głos w sprawie zdjęcia zabrał też Jakub Szymczuk, fotograf prezydenta Andrzeja Dudy, który był świadkiem wielu tego typu spotkań z udziałem przywódców.

„Tak szczerze… to nadawanie znaczeń wszystkim obrazkom z famillyphoto jest bez sensu, tam naprawdę wiele rzeczy dzieje się przypadkiem, do wielu dopisane są często tak niestworzone historie, ze jako świadek dziesiątek takich sytuacji sam czasem czytam z niedowierzaniem;)” – napisał.

