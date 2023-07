Andrzej Duda zwoła RBN po szczycie NATO. „Posiedzenie odbędzie się jak najszybciej”

Przypomnijmy: w dniach 11-12 lipca, tj. od wtorku do środy, w Wilnie, stolicy Litwy, odbywa się szczyt NATO. Pierwszego dnia obrad ogłoszono, że Ukraina otrzyma zaproszenie do Sojuszu, gdy „zostanie wyrażona na to zgoda i spełnione będą odpowiednie warunki”.

Duda: Aby zrelacjonować, a także aby wysłuchać

W wydarzeniu biorą udział delegacje aż 48 państw. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. W trakcie konferencji prasowej przed rozpoczęciem obrad drugiego dnia szczytu prezydent zapowiedział, że tuż po powrocie do Warszawy zwoła posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Zgodnie z Konstytucją RP RBN jest organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej posiedzeniach biorą udział premier, najważniejsi ministrowie, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych.

– Będę chciał – tak, jak zazwyczaj to robiłem – po szczycie NATO zaprosić stałych uczestników na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Po to, aby zrelacjonować, a także aby wysłuchać (...) Pamiętajmy, że RBN (...) jest ciałem doradczym prezydenta, więc wysłuchanie tego, co koleżanki i koledzy z całego spektrum sceny politycznej w Polsce mają do powiedzenia na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Także w kontekście tego, co ja im przekażę ze szczytu NATO – z jego atmosfery, postanowień, rozmów kuluarowych – powiedział prezydent.

Duda: Posiedzenie odbędzie się jak najszybciej

Ostatnie posiedzenie RBN zostało zwołane 24 lutego, czyli w rocznicę rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Przedmiotem posiedzenia była „sytuacja bezpieczeństwa w regionie w kontekście ostatnich wydarzeń dyplomatycznych”. Chodziło przede wszystkim o wizytę prezydenta USA Joe Bidena w Polsce oraz szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki.

– Jest według mnie istotne budowanie jedności polskiej sceny politycznej w kwestii, która – nie mam żadnych wątpliwości – dla naszych rodaków jest najważniejsza. Mianowicie kwestia naszego bezpieczeństwa, zarówno tego wewnętrznego, jak i zewnętrznego (...) Mam nadzieję, że to posiedzenie RBN odbędzie się jak najszybciej – uzupełnił Duda.

Czytaj też:

Andrzej Duda w husarskiej zbroi. „Spot promocyjny” szczytu NATO podbija siećCzytaj też:

Zełenski na szczycie NATO: Akcesja Ukrainy wzmocni obie strony