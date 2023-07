Jest oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy. Dwa mieszkania, działka, kredyt

Oświadczenie zostało wypełnione 27 marca, a upubliczniono je w piątek 14 lipca na Stronie Sądu Najwyższego.

Wynika z niego, że w ubiegłym roku z tytułu prezydenckiego uposażenia prezydent RP zarobił w sumie 367 668,82 zł brutto. To o 86 tys. zł więcej niż przed rokiem, kiedy to jego zarobki wyniosły 281 991,43 zł brutto. Te z kolei były wyższe o około 40 tys. zł od roku wcześniejszego.

Oświadczenie majątkowe prezydenta. Dwa mieszkania

W oświadczeniu prezydent wpisał dwa mieszkania – jedno spółdzielcze własnościowe, w ramach współwłasności małżeńskiej (79,40 mkw) oraz drugie o powierzchni 132,68 mkw (z udziałem w nieruchomości wspólnej).

W punkcie „zasoby pieniężne” Andrzej Duda wymienił ok. 150 tys. zł zgromadzone w walucie polskiej oraz ok. 200 euro (w walucie obcej), a także polisę ubezpieczeniową na kwotę ok. 53 tys. złotych. Prezydent zawarł także w oświadczeniu informację na temat kredytu hipotecznego na kwotę 497 tys. złotych na zakup mieszkania. Do spłaty z niego pozostało ok. 385 tys. złotych.

W dokumencie czytamy też o środkach pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej. Jest to 150 tys. złotych w ramach współwłasności małżeńskiej. W punkcie „inne nieruchomości” Andrzej Duda odnotował działkę o powierzchni 325 mkw (w użytkowaniu wieczystym).

W punkcie „mienie od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu” prezydent wpisał „nie posiadam”. Prezydent nie ma też samochodu ani innych ruchomości, których wartość przekracza 10 tys. zł.

W ubiegłym roku Andrzej Duda wykazał w oświadczeniu 446 akcji spółki Skotan, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych o wartości ok. 60 tys. zł oraz ok. 29 tys. zł zgromadzonych w III filarze.

Czytaj też:

Sikorski pokazał oświadczanie majątkowe. Miliony w oszczędnościach i nieruchomościachCzytaj też:

Lista 100 Najbogatszych Polaków 2023. Duże zmiany w czołówce