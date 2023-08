Premier Morawiecki reaguje na „atak” Webera: Miarka się przebrała

Ostatnia wypowiedź Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej, wywołała falę oburzenia w Polsce. Niemiecki polityk w najnowszym wywiadzie w telewizji ZDF mówił o wzniosłych wartościach, a jednocześnie krytykował Prawo i Sprawiedliwość. Weber stwierdził, że jest w stanie akceptować i współpracować jedynie z takimi formacjami politycznymi, które akceptują zasady państwa prawa.

Morawiecki: Proszę stanąć do debaty

W odpowiedzi na krytykę Webera Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym odniósł się do wypowiedzianych przez polityka słów. – Szanowni Państwo. Chcę powiedzieć, że miarka się przebrała. Jako premier polskiego rządu, który reprezentuje większość sejmową, wybraną w demokratycznych wyborach, nie pozwolę, by wybory Polaków były tak szkalowane – rozpoczął polityk.

– Manfred Weber – niemiecki szef partii, do której należy Platforma Obywatelska, wymienił w niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wśród ugrupowań, które będą przez nich zwalczane. Nazwał nas swoimi wrogami. To kolejna taka wypowiedź. Dosyć tego. Jeśli Niemcy otwarcie przyznają, że będą ingerować w wybory w Polsce, to niech staną z otwartą przyłbicą – oświadczył Morawiecki.

Premier zaproponował Weberowi udział w debacie, podczas której wymieniliby się argumentami i wyjaśnili spór na oczach milionów Polaków. – Panie Weber, proszę nie posługiwać się swoim pomocnikiem Donaldem Tuskiem. Proszę stanąć do debaty. Zarzucacie nam łamanie demokratycznych reguł? Proszę to powiedzieć milionom Polaków w telewizyjnym starciu. Zapraszam Pana na debatę 2 października. W najbliższych dniach jesteśmy gotowi rozmawiać o szczegółach takiego starcia – zadeklarował polityk.

Odpowiedź Beaty Szydło

„Wypowiedź Webera to – nawet jak na Niemca – skrajny przykład bezczelności. A także złamanie wszelkich zasad obowiązujących w europejskiej polityce” – stwierdziła we wpisie na Twitterze Beata Szydło. „Polska jest w NATO, jest w UE, współpracuje z wieloma zagranicznymi partnerami, w tym Niemcami, we wszelakich sprawach i nagle kluczowy niemiecki polityk ogłasza otwartą wojnę przeciwko polskiemu rządowi? I to w czasie rosyjskiej agresji?” – kontynuowała była premier.

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości w swojej odpowiedzi nawiązała również do doświadczeń wojennych. „Jest sierpień, może Herr Weber tego nie wie, ale my, Polacy, wspominamy akurat straszliwe zbrodnie dokonane przez Niemców w Warszawie ledwie 79 lat temu (...) Niemieccy zbrodniarze nigdy nie zostali ukarani, za to cieszyli się w Niemczech przez wiele lat po wojnie szacunkiem, pełniąc nawet niekiedy funkcje publicznie” – przekazała. „Taka to jest ta niemiecka »praworządność«. Znamy ją w Polsce dobrze. Dlatego, Herr Weber, zostaw Polskę w spokoju” – zakończyła Szydło.

Prawica: Tusk to marionetka Webera

Sprawę skomentował również poseł Suwerennej Polski, Janusz Kowalski. „Manfred Weber i Niemcy ingerują otwarcie w polskie wybory. Donald Tusk jest tylko w mojej ocenie narzędziem niemieckich mocodawców. Tuska prowadzi Weber. To Weber jest rzeczywistym przeciwnikiem Zjednoczonej Prawicy, a nie jego polityczna marionetka Tusk” – stwierdził polityk.

Podobne stanowisko zajął poseł PiS Maciej Wąsik, który również odniósł się do słów Webera we wpisie na Twitterze. „Debata Morawiecki–Weber? Ciekawe, czy starczy Weberowi odwagi, czy za wszelką cenę będzie chciał wysłać na nią Tuska?” – napisał.

Pod stworzonym przez premiera Morawieckiego hashtagiem #TuskPomocnikWebera na Twitterze pojawia się coraz więcej wypowiedzi prawicowych polityków, którzy Platformę Obywatelską nazywają „Grupą Webera”, a Donalda Tuska podwykonawcą, marionetką czy narzędziem.