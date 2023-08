Senator PiS znów porównał Tuska do Hitlera. Marszałek Grodzki reaguje

„100 lat temu Adolf Hitler najpierw próbował przejąć władzę na ulicy. 90 lat temu wygrał wybory w Niemczech. Jak się to skończyło… Pamiętamy” – napisał na Twitterze senator Jacek Bogucki. „Na szczęście Polska to nie Niemcy, a Tusk to nie Hitler, choć podobieństwo… pewnych działań…” – urwał swoją myśl polityk. Do wiadomości dołączył trzy hasztagi: #Wybory #15Pażdziernika i #WygraPiS.

Jak Bogucki tłumaczył zestawianie Tuska z Hitlerem?

To nie pierwszy raz, kiedy Bogucki porównuje Tuska do przywódcy nazistowskich Niemiec. — Donald Tusk jest bezwzględnym politykiem z twarzą hitlerowską – stwierdzał na początku czerwca w TVP Białystok. Dopytywany o tamtą sprawę przez dziennikarzy stwierdził, że „żadne słowa”nie są niewłaściwe„ wobec szefa PO. – To nie były skandaliczne słowa, tylko wyjęte z kontekstu. (...) Jeśli ktoś wykorzystuje śmierć dziecka, to jest dla mnie najgorsze – bronił się.

Swoje zdanie podtrzymał też w dłuższej wypowiedzi dla Onetu. — Mówiłem to już dawno. Nie wolno wykorzystywać w celach politycznych śmierci ludzi. A Donald Tusk ciągle wykorzystuje śmierć i tragedie ludzi. I ja się na to nie godzę – podkreślał, wymieniając „sprawę pani Joanny, czy 8-latka z Częstochowy”. – To jest mój sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu tragedii ludzkich przez Tuska i oskarżanie PiS o to, że jesteśmy patologią i seryjnymi mordercami – dodawał.

Marszałek Senatu komentuje słowa Boguckiego

„Senacka komisja etyki już raz ukarała senatora Boguckiego naganą za haniebne porównanie Donalda Tuska do Hitlera. Widać nic go to nie nauczyło. Swoim skandalicznym wpisem po raz kolejny naruszył godność senatora i dobre imię lidera PO. To zachowanie nie pozostanie bez reakcji” – zapowiedział w czwartek 10 sierpnia marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Czytaj też:

Zbigniew Ziobro usłyszał pytanie o Tuska. „Pan tak naprawdę szczerze w to wierzy?”Czytaj też:

Giertych nie powinien startować do Senatu? Motyka dla „Wprost” o „rozbijaniu dobrego klimatu”