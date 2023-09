Marianna Schreiber broni Agatę Dudę. Dostało się byłym pierwszym damom

Odkąd w 2015 r. Andrzej Duda został prezydentem, jego żona Agata Kornhauser-Duda konsekwentnie unika kontaktów z mediami i nie wypowiada się publicznie. Pierwsza dama była za to wielokrotnie krytykowana.

Milcząca Agata Kornhauser-Duda

Ostatnio jej postawę negatywnie oceniła chociażby jej poprzedniczka Jolanta Kwaśniewska. – Ja po prostu takich sytuacji nie rozumiem, bo liczba projektów prokobiecych, w których brałam udział, była naprawdę ogromnie duża i ciągle jest najważniejsza – powiedziała Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z dziennikarką Magdą Mołek, odnosząc się do tego, że Agata Duda nie zabiera głosu w sprawach dotyczących problemów kobiet.

Z kolei jedna z prowadzących „Szkło kontaktowe” w TVN24 Katarzyna Kasia ujawniła, że wielokrotnie zapraszała Agatę Dudę na wywiad, ale zawsze spotykała się z odmową.

Marianna Schreiber broni pierwszej damy

W obronie pierwszej damy stanęła Marianna Schreiber, żona ministra w rządzie PiS Łukasza Schreibera, która w ostatnich latach próbowała zaistnieć najpierw w show biznesie, a potem w polityce. Aktywistka stwierdziła w rozmowie z „Plotkiem”, że „wcale się nie dziwi”, że Agata Duda odmawia wywiadów TVN24, czyli „stacji, która niejednokrotnie ją «atakowała» poprzez wypowiedzi swoich gości bądź samych dziennikarzy”.

– Ja bym zachowała się dokładnie tak samo, niezależnie od tego, jaka stacja by to nie była. Do tej pory nie udzielam wywiadów dziennikarzom (tym z czołowych gazet), którzy traktowali mnie w sposób poniżający i medialnie nieprofesjonalny – oświadczyła.

Dostało się Komorowskiej i Wałęsie

Marianna Schreiber stwierdziła też, że „określanie pani prezydentowej jako milczącej” jest dla niej „dość śmieszne”.

– Bo może nie wyglądam tak staro, ale swoje lata już mam, więc pamiętam czasy nie tylko pani Komorowskiej, która była w zupełnym cieniu swojego męża, ale również pani prezydentowej Wałęsy – powiedziała aktywistka.

Czytaj też:

Agata Duda przeszła ogromną metamorfozę. Efekty są widoczne gołym okiemCzytaj też:

Agata Kornhauser-Duda zaskoczyła kreacją w USA. Uwagę zwraca marynarka