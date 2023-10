Gdzie była najwyższa frekwencja w referendum? Jedno województwo osiągnęło minimum

Głos w niedzielnym referendum oddało 12 082 588 osób spośród 29 532 595 uprawnionych do głosowania. To oznacza, że frekwencja wyniosła 40,91 proc. Wyniki referendum nie są więc wiążące, ponieważ minimum to 50 proc. frekwencji. Osoby, które wzięły udział w referendum, głosowały jednak bardzo jednoznacznie. W pierwszym, trzecim i czwartym pytaniu powyżej 96 proc. wybrało odpowiedź „nie”, a w drugim niecałe 95 proc.

Okazuje się również, że tylko w województwie podkarpackim frekwencja przekroczyła 50 proc. Udział w referendum wzięło tam 52,24 proc. uprawnionych do głosowania. Niewiele mniej głosowało w województwie lubelskim (49,09 proc.), dalej znalazło się świętokrzyskie (48,02 proc.), małopolskie (47,04 proc.) i podlaskie (46,15 proc.).

Frekwencja w referendum. Lubuskie na końcu stawki

Z drugiej strony najniższą frekwencję odnotowano w województwie lubuskim (33,01 proc.), drugie od końca było pomorskie (33,93 proc.), dalej zachodniopomorskie (34,34 proc.), opolskie (34,99 proc.) i warmińsko-mazurskie (36,04 proc.).

Spośród gmin najwyższa frekwencja była w małopolskiej gminie Chrzanów (aż 81,33 proc.), a najniższa w gminie Dobrzeń Wielki w województwie opolskim (24,6 proc.)

Jakie były pytania w referendum?

Głosowanie w referendum było dobrowolne. Osoby, które zdecydowały się wziąć w nim udział, odpowiadały na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

