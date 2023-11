Andrzej Chyra o ministrze: C**jek złamany. Stanowcza odpowiedź Ziobry

Kilka miesięcy przed wyborami, tuż po marszu 4 czerwca aktor Andrzej Chyra udzielił wywiadu dla Wprost, w którym ostro krytykował rząd Prawa i Sprawiedliwości. – Polska się nam rozłazi, cofnęliśmy się o 8 lat, a może nawet więcej. (...). Mam poczucie, że ciągle nie rozumiemy, że najważniejszą rzeczą jest jak najskuteczniej, w jak największym stopniu odsunąć PiS od władzy. Ich ciągnący się ogon będzie nam jeszcze przeszkadzał przez długie lata, dodatkowo nie wiemy, czy nie zamiecie wszystkiego pod siebie – mówił wtedy.

Andrzej Chyra wulgarnie o ministrze. Ziobro kpi: Prawdziwa elita

Również po wyborach aktor bardzo ostro i wulgarnie wypowiada się o ustępującej władzy. Na swoim Instagramie dodał do relacji zrzut ekranu przedstawiający artykuł w serwisie OKO.press dotyczący ministra kultury Piotra Glińskiego. Tytuł artykułu to „Piotr Gliński na ostatniej powołuje nowych szefów instytucji kultury”.

Aktor dodał do zrzutu komentarz „Ch..jek złamany”

Do komentarza odniósł się Zbigniew Ziobro w portalu X (dawniejszy Twitter).

„Oto prawdziwa elita intelektualna Polski, autorytety kultury i wzory elegancji” – napisał minister sprawiedliwości. „Przewodnicy tych, którzy domagają się zmian w Kodeksie karnym, by tępić mowę nienawiści. Oczywiście będą tępić tylko wybranych, bowiem język Chyry o ministrze kultury, Frasyniuka o żołnierzach, „babci” Kasi czy Seweryna o wyborcach PiS, to przecież język miłości i pojednania” – kpił.

twitter

Wypowiedzi, do których odnosił się minister sprawiedliwości, padały w przeciągu kilku ostatnich lat. Działania funkcjonariuszy Straży Granicznej w Usnarzu do watahy psów były opozycjonista Władysław Frasyniuk porównał na antenie TVN24 w 2021 roku. Jeśli chodzi o Andrzeja Seweryna, to kilka miesięcy temu wyciekło wideo, w którym bardzo wulgarnie zwracał się do wyborców, ale nie na ich temat, a na temat polityków PiS. Z kolei Katarzyna Augustynek nazywana Babcią Kasią, znana jest z wielu wulgarnych wypowiedzi i starć z policją.

Czytaj też:

Roman Giertych zapowiada ważny krok. „Nawet 6 lat więzienia dla Zbigniewa Ziobry”Czytaj też:

Mentzen zakpił z Ziobry i Sasina. Ale zagapił się, żeby wstać do prezydenta