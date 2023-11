O czym prezes Kaczyński dyskutował z marszałkiem Hołownią? Ustalono przebieg rozmowy

We wtorek 14 listopada w Sejmie X kadencji toczyła się debata nad wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa. Politycy PiS wykorzystywali możliwość przemawiania poza kolejnością. Członkowie zdymisjonowanego już rządu, którzy do czasu powołania nowej Rady Ministrów, nadal pełnią swoje obowiązki, po kolei zgłaszali się u marszałka Sejmu.

Hołownia nie udzielił głosu Kaczyńskiemu

Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek, Łukasz Schreiber, Szymon Szynkowski vel Sęk, Sebastian Kaleta i Michał Wójcik – wszyscy powoływali się na art. 186 sejmowego regulaminu, pozwalającym im przemawiać poza kolejnością zapisanych do głosu mówców. Do stanowiska marszałka podszedł także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Reporterka „Faktów” TVN Arleta Zalewska dowiedziała się, co powiedział.

– Panie marszałku, jestem premierem, chcę zabrać głos – miał powiedzieć wicepremier Jarosław Kaczyński. – Panie pośle, dopuściłem już do głosu ministrów – odesłał go z kwitkiem Hołownia. Szef PiS miał jeszcze kilka powtórzyć swoje żądanie, jednak lider Polski 2050 pozostał nieugięty. Wyjaśniał później, że dopuścił tego dnia do głosu wielu ministrów, a w końcu zamknął listę mówców.

Marszałek Szymon Hołownia

W poniedziałkowym głosowaniu na marszałka Sejmu zdecydowanie wygrał Szymon Hołownia. Szefa Polski 2050 poparło 265 posłów, natomiast za kandydaturą Elżbiety Witek zagłosowało 193 parlamentarzystów. Tym samym zakończyła się misja marszałka seniora. Marek Sawicki przekazał kierowanie pracami izby niższej polskiego parlamentu w ręce Szymona Hołowni.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia ma sprawować funkcję marszałka do 13 listopada 2025 r. W drugiej połowie kadencji Sejmu, marszałkiem izby niższej, zgodnie z umową koalicyjną, ma być Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica).

Nowy marszałek Sejmu opublikował krótki wpis w mediach społecznościowych. „Dziękuję. Obiecuję, że to będzie nowy, otwarty Sejm. W Sejmie X Kadencji Patria zawsze będzie stała nad interesem tej, czy innej partii” – napisał polityk na portalu X (dawnym Twitterze).

