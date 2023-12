Posłowie PiS składają zawiadomienie do prokuratury. Mówią o „aferze wiatrakowej”

Zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy zawiera „bardzo poważne w skutkach i bardzo ryzykowne przepisy dotyczące lokalizowania wiatraków”. – To są przepisy, które pozwalają budować wiatraki blisko zabudowań mieszkalnych. To są przepisy, które w swojej istocie godzą w podstawy prawa własności, bo zmiany tych przepisów pozwolą na wywłaszczanie – stwierdził Krzysztof Szczucki.

Zdaniem posłów PiS projekt nowelizacji ustawy napisali lobbyści

Krzysztof Szczucki uważa, że niemożliwym jest, aby ten projekt został przygotowany przez posłów, co sugeruje już jego „pobieżna analiza”. – Z tego miejsca pytanie i kierujemy je do wszystkich posłów. Kto jest autorem tego projektu ustawy, kto go przygotował, który lobbysta, które przedsiębiorstwo zainteresowane zarobieniem dużych pieniędzy? – pytał na specjalnej konferencji prasowej poseł.

Wniosek złożony przez posłów trafi do Prokuratury Regionalnej w Warszawie oraz do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, żeby sprawdziły one „kto stoi za tą ustawą”. – Posłowie, którzy podpisali się pod tym projektem (…) sami przyznają w przypływach szczerości że, nie znają treści tego projektu ustawy co oznacza, że na pewno jej nie pisali – stwierdził Krzysztof Szczucki przywołując wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerby.



Politycy PiS obawiają się wywłaszczenia

Głównym punktem ustawy, do którego zastrzeżenia mają posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jest uznanie stawiania elektrowni wiatrowych jako inwestycji o celu publicznym. Względem prawa w przypadku takiej ich formy możliwe mogłoby być wywłaszczenie.

– Mamy do czynienia z ogromną aferą. Oni naprawdę chcą wywłaszczać Polaków, oni naprawdę chcą zabierać Polakom domy, oni naprawdę chcą zabierać rolnikom ziemię. My się na to nie godzimy – zapewnił Janusz Kowalski.

