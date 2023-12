Grzegorz Braun ma 1000 zł oszczędności. „Byłem systematycznie okradany przez Sejm”

Na stronach Sejmu znajdując się oświadczenia majątkowe posłów. Z dokumentu zamieszczonego przez Grzegorza Brauna wynika, że oszczędności, jakie zgromadził poseł Konfederacji to 931 złotych oraz 77 dolarów. Polityk deklaruje, że nie posiada papierów wartościowych, udziałów w spółce, domu, mieszkania ani samochodu.

„Z tytułu wykonywania mandatu posła, w roku podatkowym 2022 otrzymałem tylko część należnego uposażenia – łącznie 66,6 tys. zł. Z pozostałej części uposażenia i całości tzw. diet byłem systematycznie okradany przez prezydium Sejmu, które kontynuuje te złodziejską praktykę także w roku bieżącym 2023” – napisał poseł.

Jakie oszczędności ma Grzegorz Braun? Oświadczenie majątkowe posła Konfederacji

Grzegorz Braun słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. W jednym z ostatnich wystąpień w Sejmie nowej kadencji nazwał premiera Mateusza Morawieckiego zbrodniarzem. Polityk Konfederacji nie ogranicza się jednak do słów. Głośno było o jego zachowaniu w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego, gdzie podszedł do mównicy, wyrwał mikrofon ze stojaka, a następnie uderzył nim w mebel.

Znane są też przypadki łamania przez niego obowiązujących zasad. W czasie pandemii koronawirusa, kiedy posłowie zobowiązani zostali do noszenia maseczek ochronnych na sali obrad, Braun nie chciał się temu podporządkować. Rzeczpospolita wyliczyła, że za wszystkie swoje wybryki Braun uzbierał już blisko 156 tys. zł kar.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, posłowie są zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych. Na stronie internetowej Sejmu można znaleźć najnowsze dokumenty dotyczące majątku polityków. Po raz pierwszy oświadczenie majątkowe musiał złożyć Szymon Hołownia. Co do tej pory udało się zgromadzić marszałkowi Sejmu?

