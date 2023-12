Transmisja exposé Morawieckiego i głosowanie wniosku o wotum zaufania dla rządu. Gdzie i o której oglądać?

Premier Mateusz Morawiecki dzisiaj przedstawi exposé i poprosi o wotum zaufania. Jeśli go nie otrzyma, a zwycięska partia Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości, wyboru premiera i rządu dokona Sejm.

O której godzinie exposé Mateusza Morawieckiego?

W poniedziałek 11 grudnia o godz. 10:00 premier Mateusz Morawiecki przedstawi exposé i wniosek o udzielenie rządowi wotum zaufania. Później przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. O godzinie 15:00 odbędzie się wotum zaufania dla rządu.

Po głosowaniu odbędzie się przerwa, w czasie której politycy będą mieli czas na zgłaszanie kandydatur na premiera. To tzw. drugi krok konstytucyjny. O godzinie 16:30 posłowie wybiorą nowego szefa rządu. Później ponownie odbędą się 10-minutowe oświadczenie w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. O godzinie 20:00 natomiast nastąpi głosowanie.

Co powie premier Mateusz Morawiecki w exposé?

Premier Mateusz Morawiecki w niedzielę 10 grudnia opublikował podcast, w którym odniósł się do poniedziałkowego wystąpienia. „Przed jutrzejszym przemówieniem naturalnie wracam myślami do dwóch poprzednich zaprezentowanych przeze mnie w 2017, a potem w 2019 roku. Wielu z was może zastanawiać się, czy poniedziałkowe expose będzie tym najtrudniejszym. Wybory w których Prawo i Sprawiedliwość odniosło zwycięstwo, ale zapewne niewystarczające do objęcia władzy, praca nad budowaniem większości dla koalicji Polskich Spraw w parlamencie, możliwa zmiana władzy – wszystko to sprawia, że po 15 października napięcie polityczne w ostatnich tygodniach rosło z dnia na dzień” – powiedział.

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się również do zmian, które w czasie swoich rządów przeprowadziło w kraju Prawo i Sprawiedliwość. Powiedział, że udało się wreszcie zerwać z dziedzictwem postkomunizmu i dokonać tzw. „rewolucji godnościowej”: zmniejszyć bezrobocie, podnieść płace, zlikwidować umowy śmieciowe. „Wszyscy liczyliśmy, że po geopolitycznych burzach, teraz nadeszły lata spokoju. Niestety szybko okazało się, że los znowu nie był dla nas łaskawy” – zaznaczył premier.

Gdzie będzie transmisja exposé Mateusza Morawieckiego?

Exposé premiera będą transmitowały wszystkie informacyjny stacje telewizyjne. Wystąpienie będzie można oglądać również online, na oficjalnym kanale Kancelarii Premiera na YouTubie. Ze względu na ogromne zainteresowanie obradami Sejmu, wystąpienie premiera będzie można zobaczyć również na wielkim ekranie w warszawskiej Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Jest to sytuacja bez precedensu.

