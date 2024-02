Zwrot ws. Grzegorza Brauna. Konfederacja zmieniła decyzję

Poseł Przemysław Wipler o przywróceniu pełni praw Grzegorzowi Braunowi poinformował na antenie Radia Plus, kiedy zapytał go o to dziennikarz. – Został odwieszony, jest jednym z członków Rady Liderów Konfederacji. Koniec rozmowy – rzucił krótko. Później jednak zdecydował się na poświęcenie temu zagadnieniu kilku dodatkowych zdań.

Braun przywrócony w prawach członkowskich

Wipler wytłumaczył, że decyzję w sprawie brauna podjęli liderzy ugrupowania. – Dla mnie jasne i oczywiste jest, że o takich sprawach dyskutują liderzy Konfederacji i był w tym kontekście ostatnio wysłuchiwany Sławomir Mentzen. Jasno i klarownie powiedział, że jest to trudny związek partnerski – przypomniał.

Takie słowa z ust Mentzena padły m.in. w Polsat News. – Kim ja jestem, żeby wyrzucać Grzegorza Brauna. Ślubu razem nie braliśmy – mówił Mentzen. Prowadzący Bogdan Romanowski zapytał wówczas, czy w takim razie można mówić o „związku partnerskim”. – Tak, prędzej jest to związek partnerski, jestem w związku partnerskim z Grzegorzem Braunem – odpowiadał Mentzen.

Zawieszenie Grzegorza Brauna

Rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik po incydencie z gaśnicą zapewniała, że poseł Braun otrzymał „najwyższą możliwą karę” ze strony swojego klubu. – Jeżeli chodzi o parlament, jest wykluczony z obrad Sejmu (...). Jest zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Konfederacji i ma zakaz wystąpień z mównicy sejmowej. O dalszych rozwiązaniach będziemy dyskutować na kolejnym posiedzeniu klubu. Wszystko zależy od tego, jak będzie postępować poseł Braun – mówiła.

W tamtym czasie w rozmowie z „Wprost” Artur Dziambor oceniał, że kara dla Brauna to fikcja. – Co z tego, że dostał zakaz występowania na mównicy? Wie, że Mentzen ani Bosak go z Konfederacji nie wyrzuci, zabrałby ze sobą połowę poparcia – powiedział były poseł tego ugrupowania.

Czytaj też:

Sławomir Mentzen: Jestem w związku partnerskim z Grzegorzem BraunemCzytaj też:

Komentarze po nieudanym odwołaniu Bosaka przez Lewicę. „Podoba wam się w koalicji?”