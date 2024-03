Kiedy spotkanie Dudy i Tuska z Bidenem? Wiadomo, o czym mogą rozmawiać

Andrzej Duda i Donald Tusk w poniedziałek po południu wylecieli do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej spotkali się na zwołanej przez prezydenta Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Miała ona być sygnałem dla naszych sojuszników, że Polska potrafi działać ponad politycznymi podziałami.

Takim samym symbolem był ostatni opublikowany przez Donalda Tuska przed wylotem wpis. „Z prezydentem Andrzejem Dudą różnię się politycznie niemal we wszystkim, ale w sprawie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny musimy i będziemy działać razem. Nie tylko w czasie wizyty w USA” – czytamy.

Spotkanie Duda – Tusk – Biden. O czym będą rozmawiać?

Wspólna wizyta prezydenta i premiera jest symboliczna. Odbywa się w 25-lecie dołączenia Polski do NATO. To właśnie ta rocznica ma być przyczynkiem do rozmów na temat bezpieczeństwa – zarówno wojskowego, jak i energetycznego.

Tematem, na którego poruszeniu zależeć będzie na pewno Andrzejowi Dudzie, jest ogłoszony przez niego dzień wcześniej pomysł o podniesieniu minimalnych wydatków krajów członkowskich NATO na obronność do 3 proc. PKB. Aktualnie kwota ustalona jest na 2 proc.

W tej sprawie prezydent opublikował w amerykańskich mediach komentarz. „Zamierzam przekonać do tego naszych sojuszników, zarówno w Ameryce, jak i w Europie. Cieszę się, że zarówno USA, jak i Polska, znacznie przekraczając to minimum, mogą tu posłużyć za przykład i inspirację dla innych” – czytamy na łamach Washington Post.

O której spotkanie Duda – Tusk – Biden? Ile potrwa?

Spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Tuska z Joe Bidenem rozpocznie się we wtorek o godzinie 15:30 czasu lokalnego w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. W Polsce będzie wówczas godzina 20:30. Poprzedzi je wpis do księgi pamiątkowej.

Zaledwie po pięciu minutach spotkanie przeniesione zostanie do innego pomieszczenia. Tam też rozpoczną się trwające godzinę rozmowy plenarne. Po nich zarówno prezydent, jak i premier, udzielą wypowiedzi dla mediów.

Andrzej Duda – plan wizyty w Stanach Zjednoczonych

O ile wizyta Donalda Tuska w Waszyngtonie ogranicza się do spotkania w Białym Domu, o tyle Andrzej Duda ma znacznie większe plany. Spotykanie z Joe Bidenem poprzedzone będzie odbywającym się trzy i pół godziny wcześniej – w samo południe czasu lokalnego – spotkaniem z liderami senackiej większości i mniejszości Charlesem Schumeren i Mitchem McConnellem.

Następnie po godzinie prezydent spotka się ze Spikerem Izby Reprezentantów Michaelem Johnsonem oraz Liderem Mniejszości Hakeemem Jeffriesem. Oba spotkania odbędą się w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Po nich – około 18:35 naszego czasu – Andrzej Duda udzieli wypowiedzi do mediów.

Równie napięty jest prezydencki grafik w środę. Andrzej Duda rozpocznie swój dzień o 9:40 czasu lokalnego złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem Kazimierza Pułaskiego na placu Monterey w Savannah na południu wschodniego wybrzeża.

Następnie o godzinie 12:20 prezydent odwiedzi elektrownię atomową im. Alvina W. Vogtle w Waynesboro. Po niej – około godziny 14 – nastąpi wypowiedź do mediów.

Ostatnim punktem podróży Andrzeja Dudy do Stanów Zjednoczonych będzie wizytaw 3. Dywizji Piechoty Armii Amerykańskiej w Fort Stewart o godzinie 16:20. Po niej także nastąpić ma – około 18 czasu lokalnego, a 23 czasu polskiego – wypowiedź do mediów.

