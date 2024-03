Nie tylko uczelnie, ale też parafie, Rydzyk i OSP. Wiadomo, na co szły dotacje z MON

W Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej ukazał się wykaz jednostek, którym w 2023 roku przyznano dotacje podmiotowe i celowe. Jak się okazuje, kwota dotacji podmiotowych to ponad 1,7 mld zł, a najwyższe kwoty wpłynęły na konta uczelni – ponad 560 mln zł otrzymała Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, a ponad 340 mln Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W ramach dotacji celowych ponad 650 mln zł otrzymał Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie, kolejne 44 mln popłynęły na konta Zakładów Mesko, w ramach których działa m.in. fabryka prochu w Pionkach, zaś 4,8 mln otrzymała Morska Stocznia Remontowa "Gryfia". Na liście nie zabrakło ojca Tadeusza Rydzyka i jego Fundacji Lux Veritatis, która otrzymała 99 tys. zł. Z kolei 60 tys. zł otrzymała Fundacja Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w której zarządzie zasiada Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego klubu "Gazety Polskiej" i kandydat PiS w wyborach do Sejmu.

Parafie, OSP, koła gospodyń wiejskich i Legionowo

Wsparcie finansowe z MON dostało również kilkadziesiąt gmin. Jak zauważa Wirtualna Polska, największa kwota (506 tys. zł) popłynęła do Częstochowy. Po 300 tys. zł dostały trzy kolejne miejscowości – oraz Bogatynia, Wałbrzych i Legionowo, czyli rodzinna miejscowość byłego ministra Mariusza Błaszczaka. Portal wylicza, że na liście wsparcia znalazły się również Ochotnicze Straże Pożarne (6 jednostek otrzymało łącznie ponad 120 tys. zł), pięć parafii rzymskokatolickich (ok. 130 tys. zł), a także Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich we Włodawie (22,7 tys. zł).

Łączna kwota dotacji przekroczyła 4 miliardy złotych, a największą kwotę, blisko 2,3 mld zł, otrzymała Agencja Mienia Wojskowego.

