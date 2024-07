Planujesz weekend? Weź pod uwagę burze, deszcz, a nawet grad

Z piątku na sobotę – według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego – na niebo będzie zachmurzone w umiarkowanym lub dużym stopniu. W większości kraju wystąpić mogą przelotne opady deszczu, a miejscami burze – gdzieniegdzie nawet z gradem (czyli charakterystycznymi bryłkami lodu).

Maksymalna temperatura? Nawet 35°C

Termometry nad morzem wskażą maksymalnie – do 22 stopni Celsjusza, natomiast w zachodniej części Polski możemy spodziewać się odrobinę więcej ciepła – do 23°C. Jeszcze wyższa temperatura wystąpi w centrum – około 30°C, a na wschodzie – nawet do 35°C. Pojawi się też wiatr, raczej umiarkowany, który w trakcie burz może osiągnąć prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Z soboty na niedzielę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, choć pojawią się też większe przejaśnienia. Wystąpić mogą przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie także burze – nawet z gradem (lokalnie).

Termometry wskażą maksymalnie 23-24°C na północnym zachodzie Polski, a także w rejonach podgórskich, natomiast w centrum będzie to 27°C. Upału doświadczą jedynie mieszkańcy południowego wschodu – tam termometry wskażą do 32°C. Pojawi się także wiatr – choć umiarkowany – który jedynie w trakcie burz może osiągnąć prędkość maksymalnie do 70 km/h.

Pogoda w Polsce. Mapa opadów deszczu i gradu. Gdzie wystąpić mogą burze?

IMGW-PIB udostępnił też szczegółową mapkę pogodową. Została zaktualizowana 10 lipca wieczorem. Wynika z niej, że w piątek deszczu spodziewać się mogą mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego (południowo zachodnie powiaty), woj. zachodnio-pomorskiego (zachodnie powiaty), woj. lubuskiego (zachodnie powiaty; możliwe burze), woj. dolnośląskiego (możliwe burze), woj. opolskiego (możliwe burze), woj. śląskiego (możliwe burze), woj. małopolskiego (możliwe burze, a lokalnie nawet grad), woj. podkarpackiego (możliwe burze, a lokalnie nawet grad), woj. lubelskiego (możliwe burze), woj. świętokrzyskiego (możliwe burze), woj. łódzkiego (możliwe burze) i woj. wielkopolskiego (możliwe burze).

Opublikowano także mapkę dot. soboty. W tym przypadku burze pojawić mogą się w całym kraju. Grad natomiast lokalnie wystąpić może na terenie każdego województwa, poza wschodnią częścią zachodniopomorskiego, południowo-wschodnią częścią lubuskiego, dolnośląskim i opolskim.

W niedzielę na mapce nie umieszczono opadów gradu, natomiast w całej Polsce wystąpić mogą opady deszczu. Jeśli chodzi o burze, to można spodziewać się ich w górach, na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

