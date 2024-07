Romanowski bez immunitetu. Morawiecki o zemście, Kaczyński o bezprawiu

Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Do decyzji posłanek i posłów w obszernym wpisie odniósł się Mateusz Morawiecki.

Marcin Romanowski bez immunitetu. Mateusz Morawiecki komentuje

„Dzisiejsze uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego to kolejny akt spektaklu politycznej zemsty, który rozgrywa obecna władza” – stwierdził były premier we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter). Ocenił też, że celem tych działań jest „zniszczenie opozycji i de facto jej delegalizacja”.

„Nie oszukujmy się, w tej i innych sprawach nie chodzi o żadne »rozliczenia«, ani »sprawiedliwość« to tylko zasłona dymna. To tylko pretekst do nękania przeciwników politycznych” – dodał Morawiecki. Poinformował też, że Romanowski stawił się w piątek w prokuraturze, jednak – jak przekazał jego adwokat – powiedziano mu, że „dziś nikt nie może go przyjąć” i powinien wrócić w poniedziałek.

Prezes PiS i były premier w obronie posła Suwerennej Polski

„To komedia absurdu wypełniona rechotem triumfalizmu ze strony obecnej władzy, która z jednej strony atakuje rywali politycznych, a z drugiej obnaża śmieszność funkcjonowania państwa” – podsumował były premier. Odniósł się też do odebrania immunitetu Mariuszowi Błaszczakowi. „Powody stojące za tą decyzją były irracjonalne” – ocenił.

Głos w sprawie ewentualnego aresztowania Romanowskiego zabrał Jarosław Kaczyński. – To będzie po prostu całkowicie kryminalne aresztowanie i przyjdzie czas, jestem przekonany, że ci ludzie będą musieli za to bardzo ciężko odpowiedzieć. Wszystkie decyzje prokuratury w tej chwili podejmowane są bezprawnie – powiedział dziennikarzom, cytowany przez portal 300polityka.pl.

