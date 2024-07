Ekspert o zmianach w wojsku. Ocenił pomysły Kosiniaka-Kamysza

Przypomnijmy, że Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział nowelizację niektórych znaków Sił Zbrojnych RP. Chodzi konkretnie o „przywrócenie historycznego wzoru proporca marynarki wojennej określonego »dekretem prezydenta z 1937 roku«”. Był on używany w Polskiej Marynarce Wojennej podczas II wojny światowej, a po wojnie w latach 1959–1993.

Zapowiedziano także „wprowadzenie znaku szachownicy lotniczej w wersji o niskiej widzialności w celu lepszego maskowania i uporządkowanie oraz doprecyzowanie dotychczas funkcjonujących regulacji”.

Ekspert ocenia zmiany jako słuszne

O ocenę proponowanych zmian redakcja Wprost.pl zapytała ambasadora Tomasza Szatkowskiego, byłego szefa polskiej placówki przy NATO i aktualnie doradcę Prezydenta Andrzeja Dudy.

– Jeśli proporzec marynarki wojennej miałby wrócić do historycznie używanych wzorców, to wydaje mi się to słuszne. To proporzec, pod którym polska marynarka wojenna walczyła a marynarze przelewali krew – powiedział ekspert podając przykład kampanii wrześniowej.

„Proporcem marynarki wojennej jest prostokątny płat tkaniny o barwach RP. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6. Pośrodku płata jest umieszczony krzyż kawalerski. Jego ramiona położone na białym pasie są koloru czerwonego, a ramiona położone na pasie czerwonym – białego” – zaznaczono w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej.

„Pośrodku krzyża, w kręgu czerwonym, umieszczony jest wizerunek ręki z mieczem. Ręka jest koloru cielistego, a miecz koloru srebrnego z żółtą rękojeścią. Ramię ręki ubrane jest w niebieski rękaw z żółtym przybraniem. Stosunek wysokości krzyża do szerokości płata wynosi 4:5” – dodano.

Co ze znakami niższej widzialności?

Minister obrony narodowej chce też, aby „w przypadkach uzasadnionych wymogami bezpieczeństwa lub warunkami prowadzenia działań operacyjnych można było używać szachownicy lotniczej w wersji o niskiej widzialności”.

Tomasz Szatkowski przekazał, że większość krajów członkowskich NATO wprowadziła już jakiś czas temu podobne rozwiązania. Reformy tłumaczone były lepszą możliwością kamuflażu. – Dzisiaj kwestia identyfikacji samolotów odbywa się raczej drogą sygnałów wysyłanych przez elektroniczne interrogatory, tak zwane systemy swój-obcy, a tradycyjne oznaczenia na płatowcu mają raczej charakter symboliczny – mówił ekspert.

Charakterystyczna polska szachownica

Jak informuje wojsko-polskie.pl, polska szachownica jest jednym z najbardziej charakterystycznych znaków przynależności państwowej w siłach powietrznych na całym świecie. Wprowadzona została oficjalnie 1 grudnia 1918 roku, a więc zaledwie kilka tygodni po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie.

Ostatnia zmiana dotycząca sposobu nanoszenia szachownicy weszła w życie w 1993 roku. Ustawa z 19 lutego „O znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” nakazała obrócenie jej o 90 stopni, tak by była zgodna z zasadami heraldyki. Ten sposób malowania szachownicy obowiązuje do dnia dzisiejszego.

